Haos u Sarajevu: Zapalio auto, pucao na policiju pa ranjen

Izvor:
Nezavisne
21.02.2026
08:06
Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se desila rano jutros, 21. februara na području opštine Ilidža u Sarajevu.
Kako saznaju "Nezavisne novine" do pucnjave je došlo u razmjeni vatre sa policijom. Nezvanično, ranjen je muškarac koji je prvo zapucao na policiju u sarajevskom naselju Stup.
Muškarac je navodno prvo zapalio jedno vozilo i dao se u bijeg.
Tokom bijega on je pucao na policiju i tom prilikom je ranjen.
Smješten je na Klinički centar Sarajevo. Lakše je ranjen.
U toku je uviđaj.
