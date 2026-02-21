Logo
Large banner

Haos u Sarajevu: Zapalio auto, pucao na policiju pa ranjen

Izvor:

Nezavisne

21.02.2026

08:06

Komentari:

0
Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен
Foto: screenshot / x / Nezavisne novine

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se desila rano jutros, 21. februara na području opštine Ilidža u Sarajevu.

Kako saznaju "Nezavisne novine" do pucnjave je došlo u razmjeni vatre sa policijom. Nezvanično, ranjen je muškarac koji je prvo zapucao na policiju u sarajevskom naselju Stup.

Muškarac je navodno prvo zapalio jedno vozilo i dao se u bijeg.

Tokom bijega on je pucao na policiju i tom prilikom je ranjen.

Smješten je na Klinički centar Sarajevo. Lakše je ranjen.

U toku je uviđaj.

(Nezavisne novine)

Podijeli:

Tagovi :

pucnjava Sarajevo

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Hronika

Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

3 d

0
Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих

Svijet

Pucnjava na hokejaškoj utakmici mladih: Ima mrtvih

4 d

0
Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Svijet

Prvi snimci sa mjesta masovne pucnjave: Hitne službe odvoze ranjene, napadač likvidiran

4 d

0
Пуцњава на клизалишту: Има мртвих

Svijet

Pucnjava na klizalištu: Ima mrtvih

4 d

0

Više iz rubrike

Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

Hronika

Mladić (20) spremao teroristički napad u Makedoniji!

18 h

0
Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

Hronika

Svjedok otkrio šta je prethodilo potjeri u kojoj je poginuo policajac

20 h

1
Банковна картица, Мастеркард

Hronika

Nagovorio ženu da mu pošalje sliku kartice pa joj skinuo velike pare

20 h

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

00

Jezivo: Bivši britanski princ Endru osumnjičen da je posmatrao mučenje djevojčice!

10

56

Nesvakidašnja intervencija u Banjaluci: Vatrogasci skidali patike sa kabla

10

45

Težak udes, saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

10

35

Preminuo mališan (2) koji je dobio srce koje nije smjelo biti presađeno: Roditelji traže odgovore

10

22

Do kraja februara stiže novac za četiri znaka horoskopa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner