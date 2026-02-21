Haos u Sarajevu: Zapalio auto, pucao na policiju pa ranjen

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se desila rano jutros, 21. februara na području opštine Ilidža u Sarajevu.

Kako saznaju "Nezavisne novine" do pucnjave je došlo u razmjeni vatre sa policijom. Nezvanično, ranjen je muškarac koji je prvo zapucao na policiju u sarajevskom naselju Stup.

Muškarac je navodno prvo zapalio jedno vozilo i dao se u bijeg.

Tokom bijega on je pucao na policiju i tom prilikom je ranjen.

Smješten je na Klinički centar Sarajevo. Lakše je ranjen.

U toku je uviđaj.

(Nezavisne novine)