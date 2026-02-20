Nagovorio ženu da mu pošalje sliku kartice pa joj skinuo velike pare

Policijski službenici Policijske stanice Novi Grad su 19.02.2026. godine izvršili kriminalističku obradu lica A.H. iz Bihaća, koje je prethodno u Bihaću lišeno slobode, zbog postojanja osnova sumnje da je u decembru mjesecu prošle godine počinilo krivično djelo „Prevara“.

On se tereti da je dovodeći u zabludu oštećenu iz Novog Grada da putem viber aplikacije komunicira sa njoj poznatim licem, istu navelo da pošalje fotografiju bankovne kartice i ustupi sigurnosni kod banke, nakon čega joj je sa računa u više navrata skinulo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 2.100,00 KM. Osumnjičeno lice je potom novac prebacilo na svoj korisnički račun otvoren u sportskoj kladionici.

O navedenom je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv A.H. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Prevara“.

Policijska uprava Prijedor apelovala je na građane da ne daju nepoznatim licima podatke od bankovnih kartica i računa ili druge lične podatke koji se mogu zloupotrijebiti, odnosno da prije ustupanja tih podataka provjere da se radi o njima poznatim licima.

"Sve slučajeve prevara građani mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici, a više informacija o tome kako se zaštititi od sajber kriminala i na koji način prijaviti sumnju u prevaru putem interneta građani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", poručuju u PU Prijedor.