Logo
Large banner

Nagovorio ženu da mu pošalje sliku kartice pa joj skinuo velike pare

Izvor:

ATV

20.02.2026

14:14

Komentari:

0
Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Policijski službenici Policijske stanice Novi Grad su 19.02.2026. godine izvršili kriminalističku obradu lica A.H. iz Bihaća, koje je prethodno u Bihaću lišeno slobode, zbog postojanja osnova sumnje da je u decembru mjesecu prošle godine počinilo krivično djelo „Prevara“.

On se tereti da je dovodeći u zabludu oštećenu iz Novog Grada da putem viber aplikacije komunicira sa njoj poznatim licem, istu navelo da pošalje fotografiju bankovne kartice i ustupi sigurnosni kod banke, nakon čega joj je sa računa u više navrata skinulo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 2.100,00 KM. Osumnjičeno lice je potom novac prebacilo na svoj korisnički račun otvoren u sportskoj kladionici.

ilu-ruža-28082025

Svijet

Influenserka (27) preminula nakon plastične operacije: Iznenada joj pozlilo

O navedenom je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv A.H. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Prevara“.

Policijska uprava Prijedor apelovala je na građane da ne daju nepoznatim licima podatke od bankovnih kartica i računa ili druge lične podatke koji se mogu zloupotrijebiti, odnosno da prije ustupanja tih podataka provjere da se radi o njima poznatim licima.

ruke molitva pixabay

Društvo

Ova tri grijeha su veoma opasna: Većina hrišćana ih ignoriše

"Sve slučajeve prevara građani mogu prijaviti nadležnoj policijskoj stanici, a više informacija o tome kako se zaštititi od sajber kriminala i na koji način prijaviti sumnju u prevaru putem interneta građani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", poručuju u PU Prijedor.

Podijeli:

Tag :

prevara

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

1 h

0
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Vatrogasci sijeku vozilo da bi izvukli tijelo

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

2 h

0
Маскирани нападачи претукли функционера

Hronika

Maskirani napadači pretukli funkcionera

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner