Maskirani napadači pretukli funkcionera

Informer

20.02.2026

11:57

Маскирани нападачи претукли функционера
Foto: Pexels

Nišlija L.A.(23) uhapšen je zbog sumnje da je sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L., sportskog funkcionera iz Aleksinca, navedeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu.

Sinoć je po nalogu tužilaštva, određeno je zadržavanje do 48 časova L.A. (23) zbog sumnje da je maskiran sa još dvojicom saučesnika pretukao D.L. iz Aleksinca zadavši mu više udaraca rukama i nogama u glavu i tijelo usljed kojih je zadobio lake tjelesne povrede.

Osumnjičeni će u roku od 48 časova od trenutka zadržavanja biti saslušan pred tužilaštvom u Aleksincu.

Mada se tužilaštvo ne izjašnjava o motivu napada, aleksinačka javnost je zabrinuta da je ovaj obračun nastavak incidenata koji su zadnjih nekoliko mjeseci učestali u ovom gradu.

Točak nasilnih događaja pokrenuo se 10. avgusta prošle godine kada su trojica Aleksinčana pretukla Darka Jankovića zvanog Čikago (47). Policija je odmah pronašla počinioce i uhapsila K.M. (23), F.P. (42) i N.S. (49). Oni su u šetačkoj zoni u Aleksincu zadali više udarca Darku zbog čega im se na teret stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

илу-језеро-23092025

Svijet

Utopilo se osam turista u jezeru: Potonuli pod led

Janković je zadobio lake tjelesne povrede uglavnom u predelu lica i ubrzo je pušten iz bolnice. Uzimajući u obzir njegov dosije, motiv obračuna bio je jasan. Naime, on je osuđivan jer je prije 11 godina ubio Sašu Dudića. To ubistvo povezivano je sa obračunom aleksinačkih kriminalnih grupa jer je baš Dudić bio svjedok ubistva Aleksandra Jocića (29) za šta je kasnije pravnosnažno na 20 godina osuđen Jankovićev kum Mića Urošević. Jankoviću je prije 19 godina bačena bomba u spavaću sobu, pukom srećom izbjegao je smrt jer je spavao u drugoj prostoriji.

Među uhapšenima za napad na Čikaga bio je K.M. sin Aleksandra Miloševića znanog kao Jojka koji već 8. januara postaje akter novog obračuna u centru Aleksinca. Milošević sa grupom prijatelja upada u kafić u pješačkoj zoni u centru Aleksinca sa grupom muškaraca od kojih je jedan imao pištolj i napada pripadnike suparničke grupe.

Prema svjedočenju meštana ovog grada, sve se desilo oko 21.30 sat kada je kako navode, grupa “nabildovanih mladića” blokirala restoran i napala goste.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Pare same dolaze: Mart mijenja život za ova 3 znaka horoskopa

"Blokirali su ulaz i izlaz restorana tako da niko nije mogao ni da uđe ni da izađe desetak minuta. Očigledno je bilo da su nekoga tražili a kada su ga uočili nastala je tuča. Napadnuta su trojica muškaraca od kojih je jedan uspio da pobjegne kroz zadnja vrata restorana. Tamo su ga dočekali momci na kvad motorima i krenuli da ga jure po Aleksincu kao u najstrašnijim krimi filmovima. Gazda restorana je pokušao da smiri situaciju ali bezuspješno. Oni su tog dana tragali za momkom koga su označili kao šefa suparničkog plana", navodi se u izjavi Aleksinčana koji tvrde da su prisustvovali ovom događaju.

Milošević nakon ovog obračuna bježi, ali mu policija nakon jednomjesečnog intenzivnog rada ulazi u trag i pre nekoliko dana ga hapsi u Beogradu. Sa krivičnom prijavom za nasilničko ponašanje priveden je OJT koje mu je odredilo pritvor. Milošević je inače zajedno sa svojim bratom uhapšen 2021. godine jer ih je Goran Džonić označio kao ubice porodice Đokić, što se pokazalo kao lažna optužba, prenosi Informer.

Samo četiri dana nakon hapšenja Miloševića, novi obračun potresa Aleksinac. Prema svjedočenju mještana koji su se obratili medijima, usred bela dana pretučen je muškarac koji se takođe povezuje sa aleksinačkim kriminalnim miljeu.

autoput nemacka saobracaj

Ekonomija

BiH dobija još jedan auto-put: Ovo je trasa

"Mene baš briga ko je u pravu ali mi ovdje imamo djecu. Ne možemo da prihvatimo kao normalno da se puca i prebija a u kafiću zarobljavaju ljudi. Čitav dan policija je pod rotacijama kružila gradom, svi smo u strahu da će neko biti ubijen - prokomentarisala je u pismu upućenom novinarima događaj od 11. februara jedna Aleksinčanka čiji je identitet poznat redakciji.

