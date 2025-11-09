Haris Džinović šokirao izjavom o kćerki i Melini

Pjevač Haris Džinović gostovao je u emisiji gdje je govorio o karijeri, ali se dotakao i bivše supruge Meline Galić.

On je rekao:

"Zanat sam pekao u kafani i tu najviše volim da pjevam, ali to je taj dert koji je bitan i koji ljudi vole", rekao je Haris, pa je otkrio da redovno vježba:

"Treniram tenis, igram ga tri puta sedmično, nisam dobar ali mi prija sve to. Nije bitan prestiž, već druženje da bismo proslavili i popili malo"..

Haris je otkrio da ima problem sa spavanjem.

"Iskreno teško zaspim, malo spavam, nekad uz neke tabletice, spavam. Nemam šta radim po cijeli dan, pa šetam po kući i tako. Trenutno se bavim pjesmama, moram da pravim pjesme kao što sam do sada radio. To mora da bude kvalitetno kao što je bilo, a opet moderno. Teško mi je jer sam postavio visoke standarde", otkriva Džinović.

Komentarišući današnje estradne prilike, dodao je:

"Teško je danas, slabo se nastupa. Iskreno, ništa gore nije bilo od Kovida, ali slično je".

Osvrnuo se i na privatni život i razvod.

"Danas je svega dosta dva dana, tako i mog života, iskreno dvije zvijezde je mnogo u kući, samo je jedna prava zvijezda, a druga nabijeđena", poručio je on.

Istakao je da je razvod bio civilizovan, iako uzrok nije u potpunosti jasan.

"Moj razvod je bio civilizovan. Možda sam joj ja dosadio, ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, kontrolisao sam sebe, iznio sam lako, iako nije bilo lako. Moram da kažem, dijete sam razvedenih roditelja, a to je materija koja se ponavlja", priča pjevač.

Komentarišući to što se Melina Galić nije oglašavala, rekao je:

"Možda njoj nije ništa falilo, možda nema šta da kaže onda je bolje da šuti. Nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak".

Na kraju, pjevač je otkrio i bolan detalj o porodičnim odnosima.

"Nisam ni sa kćerkom Đinom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno ni u jednoj porodici", zaključio je Džinović, prenosi "Avaz".