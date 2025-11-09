Logo
Jovana Jeremić doživjela srčani udar

Alo

09.11.2025

16:40

Јована Јеремић доживјела срчани удар
Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je otkrila da je tokom ljetovanja doživjela manji srčani udar.

Sve se odigralo na plaži na Crnogorskom primorju, a na sreću, njen tadašnji suprug Vojislav Milošević je bio tu da joj pruži neophodnu pomoć.

Sve se dogodilo na plaži dok je čitala knjigu, a u jednom trenutku ju je obuzela jaka vrućina.

U želji da se osvježi, skočila je u more, ali je ubrzo osjetila strašan bol u grudima i počela da se guši. Brzom reakcijom njenog tadašnjeg supruga, voditeljka je izvučena iz vode i prevezena u bolnicu gdje su joj ljekari dijagnostikovali blaži oblik infarkta.

"Doživjela sam blaži oblik infarkta, koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posljedice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može tako nešto da me zadesi", prisjetila se Jovana za "Svet", te dodala:

"Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam bukvalno otrčala do mora i skočila u vodu. Odjednom mi se slošilo, počela sam da se davim. Strašan bol u grudima me je paralisao, ostala sam bez vazduha. Voja je primijetio da se nešto dešava sa mnom, izvukao me je iz vode, dao mi vještačko disanje i odmah odvezao u bolnicu".

Kako su joj ljekari tada saopštili, zbog pregrijanosti i naglog skoka u hladnu vodu, došlo je do zastoja srca, ali je brzom intervencijom bivšeg supruga Jovana dobila neophodnu terapiju i sada redovno pije lijekove kako bi se osjećala dobro.

"Rekli su mi da je to bio zastoj srca jer sam pregrijana skočila u hladnu vodu. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem. Eto, sve je dobro zahvaljujući mom bivšem mužu. On mi je spasio život, a ja sam mu pokvarila odmor", ispričala je svojevremeno voditeljka Pinka, prenosi "Alo".

