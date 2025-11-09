Logo
Large banner

Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

Izvor:

Kurir

09.11.2025

09:23

Komentari:

0
Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума
Foto: Printscreen Instagram

Vijest da će Mongolka Jelena Egorova predstavljati Srbiju na predstojećem takmičenju Mis Univerzuma 2025 podigla je veliku prašinu u javnosti.

Ko je Jelena Egorova?

Jelena Egorova rođena je u regionu Jakutija (Rusija). Njeni roditelji imaju porijeklo iz regiona Mongolije – otac je tatarskog porekla, majka jakutskog.

Obrazovanje joj je povezano sa Moskovskim državnim univerzitetom, gdje je, prema izvorima, diplomirala oblast kripto-ekonomije. Poslovno i karijerno se nalazila u sferi modelinga i izbora ljepote već neko vrijeme prije nego što je postala predmet javne pažnje u Srbiji.

Karijera i izbori ljepote

Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima ljepote pod drugim zastavama – na primjer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International. Za 2025. godinu objavljena je kao predstavnica Srbije na izboru Miss Univerce 2025.

U okviru svoje komunikacije, izjavila je: - Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je primila. Moje nasleđe povezuje Evropu i Aziju i to vidim kao most, a ne kao granicu.

Reakcije i polemike

Njena kandidatura izazvala je značajne reakcije javnosti u Srbiji i regionu — dok je dio ljudi podržao ideju internacionalnosti, drugi su istakli da bi predstavnica trebalo da ima čvršće veze sa državom koju predstavlja. Takođe, organizacija koja tradicionalno bira misice za Srbiju izjavila je da ona nije dio njihovog izbora, čime je dodatno otvorena debata o statusu i legitimnosti njenog nastupa.

Jelena Egorova je model i takmičarka iz oblasti izbora ljepote, koja svojim angažmanom pod zastavom Srbije pokreće pitanja identiteta, nacionalne pripadnosti i pravila u svijetu modnih/takmičarskih formata.

Iako ima međunarodno iskustvo i obrazovanje u polju koje nije strogo vezano za modu (kriptoekonomija), njena kandidatura nosi sa sobom i brojne nesuglasice u domaćem kontekstu, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

Mis univerzuma

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Scena

Čuveni voditelj preminuo od raka pluća

15 h

0
Северина

Scena

Oglasila se Severina nakon što se zamalo nasadila na nos

18 h

0
Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Scena

Pokušali ga ubiti pa usmrtili curu: Ovo je novi dečko Edite Aradinović

18 h

0
Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Scena

Pjevačica poslije razvoda progovorila o novoj ljubavi

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner