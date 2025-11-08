Logo
Large banner

Oglasila se Severina nakon što se zamalo nasadila na nos

Izvor:

ATV

08.11.2025

17:28

Komentari:

0
Северина
Foto: Screenshot

Hrvatska muzička zvijezda Severina oglasila se nakon što je pala tokom koncerta u Areni Zagreb.

Podijelila je snimak i našalila se na vlastiti račun.

"Odmah sam pala (na drugoj pjesmi), ali uz vas sam sinoć stigla i do zvijezda (komada tri). Večeras, nadam se, bez padavina... Iako, ne želim vas ostaviti zakinute za taj 'senzacionalni' prizor. Tako da, ako se dogodi, smatrajte da je namjerno (čisto 'zbog ravnoteže među zvijezdama')", napisala je.

"Bravo! Ko pada, taj se još snažniji diže", "Draga Severina, pokazala si opet koliko si velika! Padneš, ustaneš i zasjaš još jače. Tvoja energija i osmijeh uvijek dotaknu srce Hvala ti što ostaješ tako autentična i jaka", "Obožavam", neki su od komentara na njenom Instagram profilu.

Podijeli:

Tag:

Severina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Гласом за Карана пресудити онима који би да елиминишу Српску

Republika Srpska

Dodik: Glasom za Karana presuditi onima koji bi da eliminišu Srpsku

2 h

0
Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Scena

Pokušali ga ubiti pa usmrtili curu: Ovo je novi dečko Edite Aradinović

2 h

0
Баки Милки 105. рођендан честитали британски краљ Чарлс и краљица Камила

Svijet

Baki Milki 105. rođendan čestitali britanski kralj Čarls i kraljica Kamila

2 h

0
Висибаба

Zanimljivosti

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Scena

Pokušali ga ubiti pa usmrtili curu: Ovo je novi dečko Edite Aradinović

2 h

0
Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Scena

Pjevačica poslije razvoda progovorila o novoj ljubavi

4 h

0
Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Scena

Nada Topčagić prebila dadilju - otkriveni detalji

5 h

0
Хејли Калил

Scena

Manekenka šokirala nakon razvoda: Plakala sam, njegov polni organ je kao tri limenke

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

43

Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

19

37

Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

19

31

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

19

23

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

19

19

Poskupljuje gorivo u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner