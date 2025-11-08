Oglasila se Severina nakon što se zamalo nasadila na nos

Hrvatska muzička zvijezda Severina oglasila se nakon što je pala tokom koncerta u Areni Zagreb.

Podijelila je snimak i našalila se na vlastiti račun.

"Odmah sam pala (na drugoj pjesmi), ali uz vas sam sinoć stigla i do zvijezda (komada tri). Večeras, nadam se, bez padavina... Iako, ne želim vas ostaviti zakinute za taj 'senzacionalni' prizor. Tako da, ako se dogodi, smatrajte da je namjerno (čisto 'zbog ravnoteže među zvijezdama')", napisala je.

"Bravo! Ko pada, taj se još snažniji diže", "Draga Severina, pokazala si opet koliko si velika! Padneš, ustaneš i zasjaš još jače. Tvoja energija i osmijeh uvijek dotaknu srce Hvala ti što ostaješ tako autentična i jaka", "Obožavam", neki su od komentara na njenom Instagram profilu.