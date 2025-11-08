Logo
Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

Izvor:

Radio Sarajevo

08.11.2025

16:46

Висибаба
Foto: Zemaljski muzej

U Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine ovih dana cvjeta neobična i rijetka vrsta visibabe, a to je visibaba kraljice Olge.

Za razliku od uobičajenih visibaba koje nas svojim bijelim cvjetovima uveseljavaju tek krajem zime, ova posebna vrsta cvjeta usred jeseni i privlačeći pažnju svih koji je primijete među kamenjarima vrta.

uvidjaj policija rs

Hronika

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

Ono po čemu se visibaba kraljice Olge razlikuje od poznatije proljetne rođake jesu njeni vrlo kratki listovi, koji se ponekad čak ni ne pojave tokom cvjetanja, a lako ju je prepoznati i po zelenkastoj pruzi koja se proteže duž svakog lista.

U prirodnim uslovima ova vrsta obitava u južnoj Evropi, tačnije u Grčkoj, Italiji, Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Najčešće raste na vlažnim i sjenovitim mjestima, skrivena među stijenama i klisurama, gdje se hrani humusom bogatim tlima na krečnjačkoj podlozi.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

Zbog ograničenog rasprostranjenja i osjetljivosti staništa, visibaba kraljice Olge ima značajan konzervacijski status. Na međunarodnoj IUCN Crvenoj listi svrstana je u kategoriju ranjivih vrsta, dok je na Crvenoj listi flore FBiH označena kao "nedovoljno poznata", što ukazuje na manjak podataka o njenom stvarnom broju i stanju populacije u prirodi.

Stručnjaci upozoravaju da se ova rijetka jesenja visibaba ne smije sakupljati iz prirodnih staništa, već da je potrebno čuvati i pratiti njene populacije. Upravo zato je primjerak koji trenutno krasi Botanički vrt Zemaljskog muzeja dragocjen podsjetnik na bogatstvo i ranjivost domaće flore, ali i poziv na odgovoran odnos prema prirodi.

Visibaba

Cvijeće

