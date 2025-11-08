Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

Autor:Andrej Knežević
08.11.2025
16:19
Komentari:0
Društvenim mrežama od ranog jutra se širi fotografija na kojoj klupski autobus FK Borac devastiran i potpuno uništen.
Fotografija koja priziva nesreću delegaciji FK Borac aludira i na svojevrsni poziv na linč.
Srećom, ovo je samo foto montaža, ali ovakve fotografije čak ni u tom obliku nisu primjerene sportskim, niti bilo kojim drugim terenima, a onoga čije je djelo-neka je stid i sramota.
Delegacija FK Borac nije imala neprijatnosti i s mirom dočekuje utakmicu na “Koševu” u kojoj će da juriša na tri boda
