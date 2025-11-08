Logo
Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

Autor:

Andrej Knežević

08.11.2025

16:19

Komentari:

0
Фото монтажа девастираног аутобуса Борца
Foto: Društvene mreže

Društvenim mrežama od ranog jutra se širi fotografija na kojoj klupski autobus FK Borac devastiran i potpuno uništen.

Fotografija koja priziva nesreću delegaciji FK Borac aludira i na svojevrsni poziv na linč.

Srećom, ovo je samo foto montaža, ali ovakve fotografije čak ni u tom obliku nisu primjerene sportskim, niti bilo kojim drugim terenima, a onoga čije je djelo-neka je stid i sramota.

Delegacija FK Borac nije imala neprijatnosti i s mirom dočekuje utakmicu na “Koševu” u kojoj će da juriša na tri boda

Small banner