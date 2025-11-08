U ovim slučajevima ne plaćajte karticom - mogući su problemi

Izvor:
Imati debitnu karticu u novčaniku velika je pogodnost.
Ove male plastične kartice mogu sigurno zamijeniti svežnjeve gotovine, a istovremeno izbjeći neke od rizika prekomjernog trošenja ili naknada povezanih s kreditnim karticama.
Međutim, iako je tehnologija omogućila njihovo korištenje na više mjesta nego ikad prije, to ne znači da su uvijek najbolji izbor.
U nastavku pročitajte koje kupovine i situacije stručnjaci za financije savjetuju da nikada ne plaćate debitnom karticom, piše "Best Lajf".
Održavanje vozila često najviše opterećuje kućni budžet.
Međutim, stručnjaci upozoravaju da debitnu karticu ne biste trebali koristiti ni na benzinskoj pumpi.
"Mnoge benzinske pumpe unaprijed blokiraju određeni iznos prije nego što natočite gorivo, što može privremeno 'zalediti' veći dio vaših sredstava", kaže Tim Doman, izvršni direktor "TopMobajlBanksa".
Ako na računu nemate dovoljno novca, to može dovesti do prekoračenja i dodatnih naknada. Kreditna kartica omogućava izbjegavanje takvih blokada i potencijalnih kazni.
Čak i kada pazite na troškove, neke kupovine su neizbježne.
"Korištenje debitne umjesto kreditne kartice može značiti da propuštate vrijedne nagrade poput povrata novca, bodova ili milja", objašnjava stručnjak za potrošače Andrea Voroč.
Odaberite kreditnu karticu koja nagrađuje kategorije u kojima najviše trošite – tako maksimizirate svoj povrat.
Ako kupujete nakit, elektroniku ili aparate za domaćinstvo, bolje je koristiti kreditnu karticu.
"Zaštita od prijevara kod debitnih kartica mnogo je ograničenija nego kod kreditnih", upozorava Robert Farington, osnivač "Koledž Investora".
Kod problema s transakcijom novac odmah nestaje sa vašeg tekućeg računa, što vas može dovesti u nezgodnu situaciju pri plaćanju računa ili najamnine.
Kreditne kartice često nude i produžene garancije ili posebne uslove povrata za skupe artikle.
Debitna kartica pomaže u kontroli troškova, ali može izazvati skupe naknade ako nemate dovoljno sredstava.
Riley Adams, osnivač "VeltAp", kaže da prekoračenje računa često donosi naknade koje mogu biti visoke.
Savjet: redovno provjeravajte stanje na računu i prebacite novac sa štednog prije većih troškova. Možete i isključiti opciju “overdraft protekšn” kako bi vam kartica bila odbijena umjesto da platite kaznu.
Korištenje kartice u inostranstvu donosi praktičnost, ali debitna kartica nije najbolji izbor.
"Kursevi koje koriste strani bankomati i trgovci obično su lošiji, a naknade više nego kod kreditnih kartica", kaže Doman.
Kreditne kartice često nude zaštitu kupovine i produžene garancije, što debitne kartice uglavnom nemaju.
Kupovina putem interneta vrlo je praktična, ali korištenje debitne kartice može biti rizično.
"Debitne kartice su direktno povezane s vašim računom, što olakšava prevarantima pristup novcu ako dođe do krađe podataka", upozorava Doman.
Kod kreditnih kartica lakše je osporiti neautorizovane troškove, a sredstva nisu odmah skinuta sa vašeg računa.
Banke vas mogu obeštetiti, ali proces može trajati i do 60 dana.
Kod putovanja se često radi privremena blokada sredstava.
"Hoteli i rent-a-kar kompanije često blokiraju veći iznos na debitnoj kartici kao garanciju, što može privremeno ograničiti pristup vašem novcu", objašnjava Doman.
Osim toga, najam automobila debitnom karticom može uključivati provjeru kreditnog rejtinga i dodatne zadržane iznose.
Korištenjem kreditne kartice izbjegavate takve neugodnosti i čuvate pristup svojim sredstvima.
