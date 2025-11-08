Logo
Proizvod za djecu hitno povučen sa tržišta

Telegraf

08.11.2025

Производ за дјецу хитно повучен са тржишта
Pored Hrvatske i EU i sa srpskog tržišta je hitno povučeno dječije posuđe sa motivom "Patrolne šape", zbog migracije teškog metala olova, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Sporni proizvod je šolja od porcelana robne marke PEPCO, artikal PLU 620733, 230 ml., sa motivima Patrolne šape.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtjevima koji se odnose na keramičke proizvode namijenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbjednost korisnika.

O povlačenju proizvoda iz prometa obavešteni su svi PEPCO maloprodajni objekti.

Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mestima, kupci su obavješteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

Trovanje olovom posebno je opasno za djecu, jer se njihov organizam još razvija i mnogo brže apsorbuje ovaj teški metal nego kod odraslih. I minimalne količine olova mogu izazvati ozbiljna oštećenja mozga i nervnog sistema, što dovodi do problema sa učenjem, pažnjom, govorom i ponašanjem.

Dugotrajna izloženost može usporiti rast, oštetiti sluh i izazvati trajne neurološke posljedice. Kako telo deteta ne može lako da izbaci olovo, ono se vremenom nakuplja u kostima i organima, povećavajući rizik od hroničnih zdravstvenih problema.

Upravo zato je važno da proizvodi namijenjeni djeci, poput posuđa ili igračaka, budu strogo kontrolisani i bezbjedni za upotrebu.

(Telegraf)

