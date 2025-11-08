Kojić: Zbog borbe za vlast ispaštaju građani FBiH

U Federaciji BiH ne vodi se politika u interesu njenih građana, već ostanka na vlasti, a rezultat toga su brojne afere, incidenti i tragedije koji potresaju ovaj entitet u posljednje vrijeme, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta Milorad Kojić.

Kojić je ukazao da je to jasan znak da političke strukture koje su na vlasti u FBiH žele da preusmjere pažnju sa svih koruptivnih radnji i krivičnih dijela.

- Mi iz Republike Srpske stalno im govorimo da imaju i previše problema u FBiH, a bave se stvarima do kojih ne mogu da dođu usljed novih geopolitičkih kretanja koja su vidljiva ne samo u BiH, već i u cijelom svijetu - istakao je Kojić.

On je rekao da je bošnjačkim političarima važniji opstanak na vlasti, nego život nemoćnog penzionera u Tuzli, život čovjeka pogođenog u poplavama koje su lani poharale Jablanicu, maloljetnog dijeteta kojeg podvode ljudi na pozicijama.

Kojić je naveo da je bošnjačkim političarima opstanak na vlasti bitniji od rasvjetljavanja afera poput one "Tito i Dino" gdje se u okviru predmeta "Crna kravata 2" provjerava način finansiranja političke partije Narod i pravda Elmedina Konakovića ili afere "Spengavanje" u kojoj se pominju poruke premijera FBiH Nermina Nikšića.

- Njima je samo važna pozicija, ništa drugo - ocijenio je Kojić.