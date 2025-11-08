Logo
Large banner

Kojić: Zbog borbe za vlast ispaštaju građani FBiH

Izvor:

SRNA

08.11.2025

10:23

Komentari:

0
Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ
Foto: ATV

U Federaciji BiH ne vodi se politika u interesu njenih građana, već ostanka na vlasti, a rezultat toga su brojne afere, incidenti i tragedije koji potresaju ovaj entitet u posljednje vrijeme, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta Milorad Kojić.

Kojić je ukazao da je to jasan znak da političke strukture koje su na vlasti u FBiH žele da preusmjere pažnju sa svih koruptivnih radnji i krivičnih dijela.

аутопут

Republika Srpska

Srpska dobija novih 110 kilometara auto-puta

- Mi iz Republike Srpske stalno im govorimo da imaju i previše problema u FBiH, a bave se stvarima do kojih ne mogu da dođu usljed novih geopolitičkih kretanja koja su vidljiva ne samo u BiH, već i u cijelom svijetu - istakao je Kojić.

On je rekao da je bošnjačkim političarima važniji opstanak na vlasti, nego život nemoćnog penzionera u Tuzli, život čovjeka pogođenog u poplavama koje su lani poharale Jablanicu, maloljetnog dijeteta kojeg podvode ljudi na pozicijama.

Kojić je naveo da je bošnjačkim političarima opstanak na vlasti bitniji od rasvjetljavanja afera poput one "Tito i Dino" gdje se u okviru predmeta "Crna kravata 2" provjerava način finansiranja političke partije Narod i pravda Elmedina Konakovića ili afere "Spengavanje" u kojoj se pominju poruke premijera FBiH Nermina Nikšića.

Експлозија-Турска-08112025

Svijet

Snažna eksplozija u skladištu parfema: Broje se mrtvi i povrijeđeni

- Njima je samo važna pozicija, ništa drugo - ocijenio je Kojić.

Podijeli:

Tag:

Milorad Kojić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Šulić: Siniša Karan biće novi predsjednik Republike Srpske

3 h

0
Врбасом поново запловио потопљени дајак

Banja Luka

Vrbasom ponovo zaplovio potopljeni dajak

3 h

0
Руска војска

Svijet

Ruska PVO oborila 79 ukrajinskih dronova

3 h

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Republika Srpska

Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

3 h

0

Više iz rubrike

Марија Милић

BiH

Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

14 h

1
Војислав Савић

BiH

Savić za ATV: Moglo bi se postaviti logično pitanje - zašto trošimo milione?

14 h

2
Жарко Марковић

BiH

Marković za ATV: Ogroman broj građana ne zna da li će biti izbori

14 h

4
Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

BiH

Kovačević: Iz dnevnog boravka u Albaniji i Njemačkoj poništavaju izbornu volju Srba

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

13

00

Drugi dan restrikcija avionskog saobraćaja širom Amerike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner