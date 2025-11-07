Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

Marija Milić, vlasnica agencije ’MUDRA OVCA komunikacije’, rekla je u emisiji "Bitno" na ATV-u da nijedan od kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ne izgleda kao da želi da pobijedi.

"Meni nijedan ne izgleda kao da želi da pobijedi. Izgledaju mi kao neko ko je silom prilika morao da se nađe tu. Možda griješim, možda ćemo za ove dvije sedmice vidjeti ne znam šta, ne znam kakve političke poruke. Ali, zaista izgledaju kao neko ko je prinuđen bio da to nešto odradi", rekla je Milićeva za ATV.

Ona smatra da je ovo zapravo test za narednu godinu kada se održavaju redovni opšti izbori.

"Mislim da će ovo biti kampanja za neki brzopotezni test za 2026. godinu. Da vidimo kako se SDS ponaša imajući u vidu situaciju u SDS-u, oni nemaju ni svog predsjednika. Prosto da vide kako to izgleda na terenu", naglasila je ona i dodala:

"Situacija je takva jer za dvije sedmice oni ne mogu da naprave čudo. Meni izgleda kao neki brzopotezni test da oni sad pokažu šta se tu može eventualno desiti 2026. godine".

Nije uvjerena da će ovo biti kampanja koja će biti Blanuša protiv Karana.

"Već prosto vlast-opozicija, standardna priča koja je bila i do sada", rekla je.