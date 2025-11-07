UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

Evropska fudbalska federacija planira promjene u kvalifikacionom sistemu za Svjetsko i Evropsko prvenstvo.

Novi format trebalo bi da bude predstavljen u narednih šest meseci, izjavio je predsjednik evropske kuće fudbala Aleksandar Čeferin.

Prije mjesec dana pojavile su se spekulacije da Uefa razmatra „ligu po uzoru na Ligu šampiona“ i za kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo.

Međutim Ćeferin je to odbacio i najavio da je u pitanju drugi sistem.

Uefa trenutno razmatra načine da poveća zanimljivost kvalifikacija, jer interesovanje navijača i televizijskih kuća opada, posebno zbog velikih razlika u kvalitetu među reprezentacijama. Najveća pobeda ove godine bila je Austrija – San Marino 10:0, dok je Francuska dvije godine ranije u kvalifikacijama za EURO 2024. savladala Gibraltar 14:0.

„Još ne znamo tačno u kom pravcu ćemo ići. Da li ima smisla da imate rezultat 10:0? A opet, da li ima smisla da male i srednje reprezentacije stalno igraju protiv velikih i nikada se ne kvalifikuju? Ako bismo mogli nekako da kombinujemo ta dva pristupa, to bi bilo idealno“, rekao je Čeferin.

UEFA je kroz takmičenje Lige nacija već omogućila da barem jedna slabije rangirana reprezentacija izbori plasman na Evropsko prvenstvo. Tako je Sjeverna Makedonija igrala na EURO 2020, a Gruzija na EURO 2024, gde je stigla do osmine finala, gde je ispala od kasnijeg šampiona, Španije.