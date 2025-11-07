Ovo je konačna odluka Zvezde o Vladanu Milojeviću!

Logo

Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!
Foto: FK Crvena Zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope i time se vratili u igru za plasman dalje u ovom takmičenju. Samim tim, prekinuta je i mala kriza rezultata u koju su crveno-bijeli upali u Evropi, gdje su imali remi i dva poraza, a nadovezalo se sa nekoliko kiksa i u Superligi Srbije.

Ipak, Zvezda je trenutno prva na tabeli Superlige, a povratkom u igru u Ligi Evrope, uz znatno povoljniji žrijeb u nastavku takmičenja, pa je trener Vladan Milojević ponovo u "sigurnoj zoni" kada je u pitanju njegov status.

Meč protiv Lila je vjerovatno bio i prekretnica, pričalo se uveliko da Albert Rijera dolazi na Marakanu umjesto Milojevića, koji je imao burne konferencije pred Lil, ali i poslije pobjede, gdje je ušao u raspravu sa novinarima na kraju, očigledno vidno pod emocijama.

Аутомобил контролна табла

Auto-moto

Vožnja s praznim rezervoarom: Pogledajte kakvu štetu može izazvati

Jutro je svakako mnogo pametnije, ali je čovjek koji se najviše pita na Marakani, Zvezdan Terzić, poslije meča poručio da je najsrećniji zbog Vladana Milojevića poslije pobjede nad Lilom i istakao je da Zvezda neće smenjivati trenera i da to nije manir velikog kluba.

I prema našim saznanjima, Milojević će sigurno voditi Zvezdu u narednom periodu, do završetka polusezone, dok će, ukoliko obezbjedi dobre rezultate u preostalim mečevima Lige Evrope, protiv FCSB-a i Šturma i približi Zvezdu evropskom proleću, gotovo sigurno dobiti i produženje ugovora da završi započeti posao i ispuni zacrtane ciljeve, a to su "dupla kruna" i što bolji rezultat u Ligi Evrope.

(telegraf)

