Jak zemljotres pogodio Kaliforniju

Izvor:
Telegraf
07.11.2025
13:26
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5.6 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 7. novembar 2025 u 13.04 časova, u Kalifornijskom zalivu.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 27.855 i dužine -111.983.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
