Jak zemljotres pogodio Kaliforniju

07.11.2025

13:26

Јак земљотрес погодио Калифорнију
Zemljotres magnitude 5.6 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 7. novembar 2025 u 13.04 časova, u Kalifornijskom zalivu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 27.855 i dužine -111.983.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

