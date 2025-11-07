Logo

Britanka osuđena na smrt u Indoneziji se vraća kući

Izvor:

Informer

07.11.2025

13:17

Foto: Unsplash

Britanska državljanka Lindzi Sandiford (69), koja je provela 12 godina čekajući smrtnu kaznu u indonežanskom zatvoru zbog trgovine drogom, vratila se danas kući u okviru sporazuma između vlada Velike Britanije i Indonezije.

Sandiford je osuđena na smrt na Baliju 2013. godine, nakon što su vlasti pronašle skoro pet kilograma kokaina vrijednog 2,1 milion dolara u njenom prtljagu po dolasku sa Tajlanda 2012. godine, prenosi Bi-Bi-Ci.

Sandiford i Šahabadi su, prema navodima vlasti, imali ozbiljne zdravstvene probleme tokom boravka u zatvoru. Ministar pravde i ljudskih prava Indonezije Jusril Ihza Mahendra rekao je prošlog mjeseca da je Sandiford "ozbiljno bolesna", dok Šahabadi pati od "teških fizičkih i mentalnih oboljenja".

Меган Маркл

Scena

Evo gdje će glumiti Megan Markl nakon 8 godina pauze

Sandiford se u invalidskim kolicima pojavila na konferenciji za novinare u zatvoru nekoliko sati prije odlaska. Tokom suđenja 2013. godine priznala je da je prenijela drogu, ali je tvrdila da je to učinila pod pretnjom kriminalnog narko-sindikata koji joj je zaprijetio smrću njenog sina.

Ona je repatrirana zajedno sa još jednim britanskim državljaninom, Šahabom Šahabadijem, koji je izdržavao doživotnu kaznu zbog šverca droge. Njihov avion sa Balija poletio je jutros oko 00.30 po lokalnom vremenu, potvrdili su indonežanski zvaničnici.

Zamjenik britanskog ambasadora u Indoneziji Metju Dauning rekao je da su njih dvoje repatrirani iz "humanitarnih razloga" i da će po dolasku u Ujedinjeno Kraljevstvo biti tretirani u skladu sa zakonima i procedurama te zemlje.

Indonezija, poznata po jednim od najstrožih zakona o drogama na svijetu, prošle godine je oslobodila nekoliko stranih pritvorenika, uključujući i članove narko-bande "Bali Nine", čiji su vođe pogubljene 2015. godine.

(informer)

Zatvor

Smrtna kazna

