Uhapšena još tri inspektora zbog mita

Ognjen Matavulj

07.11.2025

13:13

Мирослав Лазић
Foto: Ustupljena fotografija

Još tri inspektora uhapšena su zajedno sa Miroslavom Lazićem, šefom Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove Doboja zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacija, trojica uhapšenih, osumnjičeni su za pomaganje Lazić u koruptivnim radnjama.

Miroslav Lazić

Hronika

Zbog korupcije uhapšen šef inspekcije dobojskog odjeljenja Inspektorata RS

Oni će danas biti sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo.

Podsjetimo, Lazića su juče uhapsili pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala republičkog javnog tužilaštva

Doboj

Inspekcija

