Uhapšena još tri inspektora zbog mita

Autor:Ognjen Matavulj
07.11.2025
13:13
Još tri inspektora uhapšena su zajedno sa Miroslavom Lazićem, šefom Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove Doboja zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, saznaje ATV.
Prema nezvaničnim informacija, trojica uhapšenih, osumnjičeni su za pomaganje Lazić u koruptivnim radnjama.
Hronika
Zbog korupcije uhapšen šef inspekcije dobojskog odjeljenja Inspektorata RS
Oni će danas biti sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo.
Podsjetimo, Lazića su juče uhapsili pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala republičkog javnog tužilaštva
