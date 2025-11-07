Ukinuta presuda Vasviji Vidović, ponovo će joj suditi

Ovu informaciju potvrdila je Vidovićeva za Avaz, ističući da ona još nije dobila presudu, nego ju je samo dobila njena advokatica Senka Nožica.

Ističe da je Apelaciono vijeće Suda BiH utvrdilo da je došlo do bitnih povreda krivičnog postupka te da u ovom trenutku joj nije poznato više detalja.

Podsjećamo, prvostepenom presudom Vasvija Vidović bila je osuđena na godinu dana zatvorske kazne, ali sada će joj se ponovo suditi.

Ona je optužena da je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca u SIPA te pokušala sa njim napustiti prostorije.

Ranko Debevec je tada bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja