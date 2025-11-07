Grad zavijen u crno: Poginula dva mladića (18), jurili 160 na sat?

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Ozlju poginula su dva 18-godišnjaka, Antonio Sentigar i Leon Turković, koji su prema svjedočenju prolaznika vozili i do 160 kilometara na sat.

Gradonačelnica Ozlja, manjeg grada u blizini Karlovca proglasila je Dan žalosti, a stanovnici i porodice stradalih u šoku su zbog tragedije.

Grad Ozalj danas je u žalosti: zastave su spuštene na pola koplja, a svi kulturni i zabavni programi otkazani. U saopštenju gradske uprave istaknuto je da grad izražava najdublju saučešće porodicama i prijateljima poginulih mladića.

Prema policijskom izvještaju, nesreću je izazvao 18-godišnji vozač automobila karlovačkih registarskih oznaka. Zbog brzine neprilagođene uslovima na putu, u zavoju je izgubio kontrolu nad vozilom koje je potom sletjelo s puta, udarilo u rub trotoara, metalni stub hidranta, kameni stub i dvorišnu ogradu, a na kraju se prevrnulo na bok.

Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok su ostala dvojica prevezena u bolnicu s teškim povredama. Fotografije s mjesta nesreće pokazuju da je automobil potpuno smrskan.

Svjedoci opisuju strašne trenutke: „Mi smo bili u kući i mislili smo da je potres. Svi smo istrčali van. Jedan dečko je kroz zadnja vrata izišao, vikao je 'Dajte pomozite, nogu mi je ukočilo'. Pitali smo ga da li je još neko s njim – rekao je da su još dvojica. Ali nisu davali nikakve znakove života. Strašno, tragedija je ogromna“, ispričala je Janica Zvonarić.

Silinu udara potvrđuje i svjedokinja: „Iz auta je ispala mašina u moj vrt, stupovi i ograda su potrgani, lampa odletjela na krov terase. Vozili su 160 km/h, vidite tragove.“

Sudski vještak za saobraćaj Krunoslav Ormuž naglašava da je brzina u trenutku gubitka kontrole morala biti najmanje 140–150 km/h, a posljecie udarca su bile strašne.

Policija tek utvrđuje da li su mladići bili pod uticajem alkohola, a potvrđeno je da su svi bili vezani pojasom. Mještani upozoravaju: „Vožnja nije videoigra. Mladi vozači moraju prvo steći iskustvo i voziti oprezno“, ističe Sofija Badurina, dok iz policije apeluju na poštovanje propisa kako bi se ovakve tragedije spriječile.