"Zahvalnost radnicima RiTE "Ugljevik" što nisu dozvolili da budu do kraja izmanipulisani"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je radnicima Rudnika i Termoelektrane /RiTe/ "Ugljevik" što nisu dozvolili da budu do kraja izmanipulisani od kvazisindikalnih vođa koje finansiraju određeni mafijaški i advokatski krugovi, te je poručio da će biti utvrđena odgovornost za sva dešavanja u ovom energetskom objektu.

Dodik je rekao da je riječ o neodgovornoj grupi ljudi koja je bila instruisana od advokatskih i mafijaških krugova iz Srpske i regiona, čak i globalno da podignu radnike na štrajk.

On je naveo da je za sindikalnu borbu važno da poslodavac obezbijedi uslove rada i plate, a što je u RiTe "Ugljevik" bilo u redu, ali da su se odjednom pojavila pitanja koja se rješavaju u procesu.

"Naši napori da se vrati koncesija Republici Srpskoj idu svojim tokom. Više mjeseci smo čekali na stav Konkurencijskog vijeća da bismo mogli nastaviti dalje procedure. Advokati su htjeli da se ne završi posao preuzimanja `Komsara` i da uđu u spor koji će ponovo gurati po sistemu `Vijadukta` ili nečega drugog, a za to su poslužili oni koji su se predstavljali kao radničke vođe, a jedan od njih je godinu dana bio na bolovanju", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da institucije Republike Srpske poštuju radnike, te da će biti učinjeno sve da ovaj energetski objekat ima dovoljno uglja za rad.

"Tražili su smjenu uprave i smijenjena je. Nastavljen je proces rada i zahvaljujem se svim radnicima, na njihovoj smo strani šta god mislio tamo neko od njihovih kvazivođa koji primaju novac od mafijaških i advokatskih krugova samo da bi se stvorili novi problemi koji bi navodno rješavali advokati posredstvom ustaljenih kanala koji su protiv Srpske godinama", poručio je Dodik.

On je dodao da je tehnologija u RiTe "Ugljevik" stara, da je na ivici neophodnih standarda, te da mu je žao što prije 15 godina nije sa "Komsarom" izgrađen novi termoenergetski blok, što je spriječeno izlaskom na ulice određenog broja kvazisindikalaca.

"Republika Srpska nije odgovorna za ono što se zove slovenački dug, to je priča prije rata iz bivše Jugoslavije. Dobijali smo arbitraže koje su bile propisane, a arbitražni sud u Americi je rekao da je kriva Republika Srpska. Preuzeli smo taj dug na Srpsku, ne na RiTe `Ugljevik`, što znači da vodimo odgovornu politiku", zaključio je Dodik.