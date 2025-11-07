Logo

Kako se pravilno čestita slava? Srpska pravoslavna crkva podsjeća goste na najvažniji običaj

07.11.2025

11:46

Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

Mitrovdan donosi priliku da vernici kroz lepe manire i tradiciju slave pokažu poštovanje i zajedništvo prema domaćinima.

Pravoslavni vjernici obilježavaju Mitrovdan 8. novembra. Sajt Srpske pravoslavne crkve podsjeća na običaje i lijepe manire koji prate ovu slavu, kako domaćine, tako i goste.

U mnogim dijelovima Srbije i dalje se čuva tradicija da se prijatelji i rodbina pozovu na slavu nekoliko dana unaprijed, često lično ili uz simboličan znak pažnje, poput manjih hlebova ili kolača pripremljenih za slavski sto. Ovaj gest pokazuje poštovanje prema gostima i doprinosi svečanom duhu praznika.

Kada gosti stignu, domaćin ih srdačno dočekuje, najčešće na pragu svog doma, uz riječi dobrodošlice. Gosti čestitaju slavu riječima: "Srećna slava, domaćine, vama i vašoj porodici!". Domaćin uzvraća zahvalom i blagoslovom, dodajući: "Hvala, dobrodošli, neka vam Bog i (ime slave) podari zdravlje i radost godinama koje dolaze".

Pravilno čestitanje slave podrazumijeva izražavanje poštovanja i želje za zdravlje i sreću domaćinu i njegovoj porodici. Važno je da koristite srdačne i uljudne riječi, bez šala ili neprimjerenih komentara, jer je slava svečani porodični i vjerski događaj.

Nakon čestitanja, gosti ulaze u kuću, smještaju se za stolom ili u drugoj prostoriji dok se priprema svečani obrok, a domaćin vodi računa da svi osjete toplinu i radost zajedništva.

