Ovo radi sve više Srba na slavama, a veliki je grijeh

Izvor:
Informer
07.11.2025
09:36
Glasna muzika, cigarete i velike količine alkohola sve su češće na slavama u Srbiji, a taj način obilježavanja predstavlja veliki grijeh.
Suština krsne slave nije u broju gostiju, raskošnoj hrani i piću, glasnoj muzici i druženju, već u iskrenoj molitvi svetitelju koji štiti vaš dom.
Tokom godina u ovaj bitan dan neki ljudi uveli su pogrešne običaje i praznoverja, pa tako mjesecima unapred za krsnu slavu organizuju proslave koje broje na desetine ljudi.
Hrana se naručuje, pušta glasna muzika, a bijeli dim iz kandila ne može da dođe do izražaja od crnog dima cigareta, što je veliki grijeh.
Istražili 130.000 ljudi: Poplarni dodatak prehrani povezan sa zatajenjem srca
U nekim domovima domaćini prosipaju vina po ćoškovima, a gosti se opijaju i slave do kasno u noć.
Ove loše navike skreću pažnju sa duhovne strane praznika, mira sabranosti i zahvalnosti.
Pravoslavni sveštenici poručuju da tamo gdje se slavi slava cigareta ne smije biti zapaljena, u piću i hrani se ne smije pretjerivati, a jedini miris koji se osjeti treba biti miris tamjana.
