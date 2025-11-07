Ovo radi sve više Srba na slavama, a veliki je grijeh

Glasna muzika, cigarete i velike količine alkohola sve su češće na slavama u Srbiji, a taj način obilježavanja predstavlja veliki grijeh.

Suština krsne slave nije u broju gostiju, raskošnoj hrani i piću, glasnoj muzici i druženju, već u iskrenoj molitvi svetitelju koji štiti vaš dom.

Tokom godina u ovaj bitan dan neki ljudi uveli su pogrešne običaje i praznoverja, pa tako mjesecima unapred za krsnu slavu organizuju proslave koje broje na desetine ljudi.

Hrana se naručuje, pušta glasna muzika, a bijeli dim iz kandila ne može da dođe do izražaja od crnog dima cigareta, što je veliki grijeh.

Zdravlje Istražili 130.000 ljudi: Poplarni dodatak prehrani povezan sa zatajenjem srca

U nekim domovima domaćini prosipaju vina po ćoškovima, a gosti se opijaju i slave do kasno u noć.

Ove loše navike skreću pažnju sa duhovne strane praznika, mira sabranosti i zahvalnosti.

Pravoslavni sveštenici poručuju da tamo gdje se slavi slava cigareta ne smije biti zapaljena, u piću i hrani se ne smije pretjerivati, a jedini miris koji se osjeti treba biti miris tamjana.

(informer)