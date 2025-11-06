Logo

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

Izvor:

Indeks

06.11.2025

16:11

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Istina je važna svima, ali neki horoskopski znakovi imaju posebnu "vještinu" prikrivanja činjenica.

Ponekad lažu iz želje da izbjegnu sukob, a ponekad kako bi zaštitili sebe ili ostavili bolji dojam.

Zvijezde nam pokazuju da pojedini znakovi lakše iskrivljuju istinu jer imaju izraženu maštu, brz um ili strah od osude.

Njihove su laži često uvjerljive, a osmijeh ih čini još težima za otkriti.

Iako to ne znači da su loše osobe, istina kod njih ponekad ima vrlo rastezljivo značenje.

Blizanci

Blizanci su poznati po svom brbljavom karakteru i brzom razmišljanju, što ih čini vještima u prilagođavanju priča.

Njihove laži često nisu zlonamjerne - više se radi o tome da žele izbjeći neugodne situacije ili dosadu.

Imaju sposobnost uvjeriti svakoga jer lako pronalaze prave riječi u pravom trenutku.

Međutim, njihova potreba za promjenom i uzbuđenjem može ih dovesti do kontradiktornosti. Kada ih se suoči s istinom, obično sve okrenu na šalu i tako izbjegnu sukob.

Vaga

Vage ne lažu iz zlobe, već zato što mrze sukobe i žele svima ugoditi. Ako misle da će istina nekoga povrijediti, radije će je uljepšati ili prešutjeti.

Njihova diplomatija i šarm često im pomažu da prođu "nekažnjeno", pa rijetko ko posumnja u njihove riječi.

Ipak, kada se uhvate u laži, teško priznaju jer ne žele narušiti svoj skladan imidž. Njihove male neistine često su rezultat potrebe da sve ostane mirno i bez drame.

Ribe

Ribe su emotivne i sklone maštanju, pa ponekad teško razlikuju stvarnost od onoga što žele da bude istina.

Njihove laži često su izrečene iz dobre namjere - da zaštite osjećaje drugih ili izbjegnu neugodu.

Imaju bogatu maštu, što im pomaže da svaku priču pretvore u gotovo uvjerljivu verziju stvarnosti.

Ipak, kada se istina otkrije, često se povuku u sebe i opravdavaju svojom osjetljivošću.

Njihove "bijele laži" možda ne bole, ali mogu stvoriti nepovjerenje s vremenom, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Zanimljivosti

Braća na tavanu pronašla najskuplji strip na svijetu

2 h

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Zanimljivosti

Učenik crtežom nasmijao region

4 h

0
Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра

Zanimljivosti

Francuz na svom imanju pronašao blago vrijedno oko 700.000 evra

6 h

0
Јесте ли чули за "6-7": Потпуно бесмислена фраза постала је ријеч године

Zanimljivosti

Jeste li čuli za "6-7": Potpuno besmislena fraza postala je riječ godine

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Holandska policija zaplijenila više od tri tone kokaina

18

04

Sidni Svini uhvaćena u zagrljaju kontroverznog menadžera

17

58

Direktan sudar dva automobila, otežan saobraćaj

17

54

Hrvat mamio djecu preko lažnih profila

17

47

Stevanović: Most u Česmi gotovo završen, potreban dogovor o završetku projekta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner