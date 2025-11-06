Francuz na svom imanju pronašao blago vrijedno oko 700.000 evra

Izvor:
Stanovnik komune Nevilj sor Son kod francuskog grada Liona pronašao je na svom privatnom posjedu riznicu blaga vrijednu oko 700.000 evra, javila je radio-stanica "Frans info".
U izvještaju se navodi da je on pronašao pet zlatnih poluga, kao i brojne zlatne novčiće umotane u plastične vreće.
Zahvaljujući serijskim brojevima poluga, policija je ustanovila da su proizvedene prije najviše 20 godina u Lionu.
Nadležno organi saopštili su da je prethodni vlasnik posjeda na kojem je pronađeno blago preminuo, što znači da identitet osobe koja je sakrila dragocjenosti ostaje nepoznat, piše TASS.
