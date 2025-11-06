Francuz na svom imanju pronašao blago vrijedno oko 700.000 evra

Stanovnik komune Nevilj sor Son kod francuskog grada Liona pronašao je na svom privatnom posjedu riznicu blaga vrijednu oko 700.000 evra, javila je radio-stanica "Frans info".

U izvještaju se navodi da je on pronašao pet zlatnih poluga, kao i brojne zlatne novčiće umotane u plastične vreće.

Zahvaljujući serijskim brojevima poluga, policija je ustanovila da su proizvedene prije najviše 20 godina u Lionu.

Nadležno organi saopštili su da je prethodni vlasnik posjeda na kojem je pronađeno blago preminuo, što znači da identitet osobe koja je sakrila dragocjenosti ostaje nepoznat, piše TASS.