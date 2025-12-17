Ratko Jokić umjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini

Izvor:
Odborničko mjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini, danas je zvanično preuzeo Ratko Jokić i položio zakletvu.
Ratko Jokić, kadar SPS-a i direktor “Depota”, zamijeniće u Skupštini grada Banjaluka Gorana Selaka, inače predsjednika pomenute partije, koji je imenovan za ministra pravde u Vladi Republike Srpske
Novo imenovanje banjalučki odbornici su jednoglasno podržali i čestitali Jokiću.
Time je današnje zasjedanje i završeno, a nastavak sjednice banjalučke Skupštine zakazan za sutra.
