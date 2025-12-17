Logo
Šest povrijeđenih u nesreći u BiH: Sudarili se kamion i dva auta

Izvor:

Faktor.ba

17.12.2025

15:57

Foto: ATV
Foto: ATV

Šest osoba je povrijeđeno, od čega dvije teško, u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Tomislavgrad - Posušje, u mjestu Kovači, potvrđeno iz MUP-a Livanjskog kantona.

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila i jedan kamion.

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Šest osoba je povrijeđeno, od čega su dvije zadobile teške tjelesne povrede.

"Svi povrijeđeni su zbrinuti u Domu zdravlja Tomislavgrad, nakon čega su dvije osobe prebačene u bolnicu u Livno", rekao je "Faktoru" portparol Slavko Krišto.

Scena

Pjevačica Jelena Karleuša izgubila bebu

Saobraćaj je za vrijeme uviđaja, koji su obavili pripadnici PU Tomislavgrad, bio potpuno obustavljen a vozila su usmjeravana na lokalnu zaobilaznicu.

