Šest povrijeđenih u nesreći u BiH: Sudarili se kamion i dva auta

Izvor:
Faktor.ba
17.12.2025
15:57
Komentari:0
Šest osoba je povrijeđeno, od čega dvije teško, u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Tomislavgrad - Posušje, u mjestu Kovači, potvrđeno iz MUP-a Livanjskog kantona.
U nesreći su učestvovala dva putnička vozila i jedan kamion.
Republika Srpska
Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi
Šest osoba je povrijeđeno, od čega su dvije zadobile teške tjelesne povrede.
"Svi povrijeđeni su zbrinuti u Domu zdravlja Tomislavgrad, nakon čega su dvije osobe prebačene u bolnicu u Livno", rekao je "Faktoru" portparol Slavko Krišto.
Scena
Pjevačica Jelena Karleuša izgubila bebu
Saobraćaj je za vrijeme uviđaja, koji su obavili pripadnici PU Tomislavgrad, bio potpuno obustavljen a vozila su usmjeravana na lokalnu zaobilaznicu.
Najnovije
Najčitanije
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Trenutno na programu