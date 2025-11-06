Dobra vijest: Evo kada kreće isplata penzija u Srpskoj

U Republici Srpskoj će sutra početi isplata penzije za oktobar, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

"Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će sutra, 07.11.2025. godine, u Republici Srpskoj biti isplaćene penzije za oktobar u ukupnom iznosu 167.000.000 KM.

Planirano je da se u decembru isplate dvije penzije: novembarska penzija početkom mjeseca, a krajem mjeseca i decembarska koja će biti isplaćena ranije zbog nastupajućih praznika.

Vlada Republike Srpske će, prateći makroekonomska kretanja u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, početkom godine izvršiti redovno usklađivanje penzija.

Redovno usklađivanje penzija je izvršeno i početkom ove godine, a zatim je odlukom Vlade Republike Srpske avgustovska penzija dodatno uvećana", navode iz ministarstva.