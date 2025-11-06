Logo

Vozač Hitne pomoći spasavajući živote ostao bez vozačke dozvole!

06.11.2025

08:17

Komentari:

0
Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

Vozač hitne pomoći iz Doma zdravlja Sanski Most Almedin Salešević tvrdi da je dobio više prekršajnih naloga za navodno prekoračenje brzine dok je bio na službenoj dužnosti i prevozio pacijente kojima je bila potrebna hitna medicinska intervencija.

Kazne su, prema njegovim riječima, rezultat stacioniranog radara MUP-a, a iznose po 500 KM i tri mjeseca zabrane upravljanja vozilom.

- Dobio sam dvije kazne od 500 KM i tri mjeseca oduzimanje vozačke. Kome da se žalim? Nikog to ne zanima. Stalno se suočavamo sa ovim kaznama. Da li je u redu da mi snosimo troškove kazni? Daj malo gas da spaseš nekom život i odmah kazna - istakao je Salešević za portal "Crna hronika".

vrtic

Region

Vaspitačica u vrtiću pogodila dijete kutijom u glavu, evo kakvu je kaznu dobila

On je zvanično uputio žalbu Policijskoj upravi, Opštinskom sudu Jajce.

- U oba navedena slučaja nalazio sam se na službenoj dužnosti, upravljajući službenim vozilom hitne medicinske pomoći prilikom prevoza pacijenata kojima je bila potrebna hitna medicinska intervencija. Vozila hitne pomoći u takvim situacijama dužna su reagovati u najkraćem mogućem roku kako bi se zaštitio život i zdravlje pacijenata - istakao je Salešević.

Vozač hitne je naglasio da nije imao namjeru da prekrši saobraćajne propise.

- Nije postojala namjera da prekršim saobraćajne propise, već sam postupao u skladu s profesionalnom obavezom i etičkom dužnošću da pružim pravovremenu pomoć ugroženima - istakao je Salešević.

On je od nadležnih zatražio da kazne ukinu ili da ih bar umanje.

Трактор

Hronika

Traktorista udario djevojčicu (6), dijete hitno prevezeno u bolnicu

- Molim da se, uvažavajući okolnosti slučaja i prirodu mog posla, razmotri mogućnost oslobađanja od odgovornosti ili umanjenja izrečene kazne - rekao je Salešević.

U praksi vozila hitne pomoći imaju pravo prvenstva prolaza, ali moraju imati uključene svjetlosne i zvučne signale. Ipak, u realnim situacijama, posebno noću, u gusto naseljenim sredinama ili blizini bolnica, sirene se često gase da se ne stvaraju dodatni stres i panika, što kasnije dovodi do situacija poput ove.

Sistemski problem

Vozači saniteta širom BiH već duže vrijeme ukazuju na isti problem ističući da djeluju u hitnim okolnostima, spasavaju živote, a zatim lično odgovaraju za kazne koje nastanu tokom intervencija. Ističu da je ovo sistemski problem, pitajući se da li država kažnjava one koji spasavaju živote.

- Neka dođu jednu noć sa nama. Neka vide kako izgleda kada nečiji otkucaji srca zavise od toga hoćeš li stići za tri ili za sedam minuta - poručio je Salešević.

Podijeli:

Tagovi:

Hitna pomoć

kazna

sanitet

Radar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

Društvo

Danas sunčano vrijeme, temperatura i do 20 stepeni

48 min

0
Возачи опрез: Коловози мјестимично влажни, магла смањује видљивост

Društvo

Vozači oprez: Kolovozi mjestimično vlažni, magla smanjuje vidljivost

1 h

0
Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 15 beba

1 h

0
Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ

Društvo

Danas je Sveti Areta: Zaštitnik nevinih i simbol vladara koji stoji uz svoj narod

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

08

38

Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner