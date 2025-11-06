Prezentacija dovodnog tunela: Dodik i Minić obišli mašinsku zgradu HE "Dabar"

Predsjednik Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić prisustvuju i Berkovićima prezentaciji dovodnog tunela Hidroelektrane "Dabar", jednog od najvećih hidroenergetskih objekata u Srpskoj.

Prezentaciji prisustvuje i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Nakon prezentacije u sjedištu kineske "Gedžouba grupe" u Berkovićima, posjetili lokaciju mašinske zgrade.

Predviđena je i posjeta brani "Pošćenje" u Nevesinju, gdje će svečano biti obilježen završetak proboja dovodnog tunela HE "Dabari i obraćanje zvaničnika.

Tunel Nevesinje - Dabarsko polje dužine oko 13 kilometara zvanično je probijen 24. oktobra, a taj zahtjevni i složeni posao obavila je kompanija "Integral inženjering".