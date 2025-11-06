Prezentacija dovodnog tunela: Dodik i Minić obišli mašinsku zgradu HE "Dabar"

Izvor:
ATV
06.11.2025
10:26
Komentari:4
Predsjednik Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić prisustvuju i Berkovićima prezentaciji dovodnog tunela Hidroelektrane "Dabar", jednog od najvećih hidroenergetskih objekata u Srpskoj.
Prezentaciji prisustvuje i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Nakon prezentacije u sjedištu kineske "Gedžouba grupe" u Berkovićima, posjetili lokaciju mašinske zgrade.
Predviđena je i posjeta brani "Pošćenje" u Nevesinju, gdje će svečano biti obilježen završetak proboja dovodnog tunela HE "Dabari i obraćanje zvaničnika.
Tunel Nevesinje - Dabarsko polje dužine oko 13 kilometara zvanično je probijen 24. oktobra, a taj zahtjevni i složeni posao obavila je kompanija "Integral inženjering".
Najnovije
Najčitanije
11
37
11
37
11
33
11
29
11
27
Trenutno na programu