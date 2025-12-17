Putin: Zapad rastrgao Jugoslaviju i Srbe

Zapad je u bivšoj Jugoslaviji radio sve što je smatrao potrebnim i nije mario za Povelju UN, te su na kraju rastrgli i Jugoslaviju i Srbe, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Sve na Zapadu je počelo veoma brzo da degradira - sva ta pravila - i počela je da se ignoriše Povelja UN. Događaji u Jugoslaviji, šta je to? Gd‌je je tamo Povelja UN? O tome smo mnogo puta govorili, ali to je činjenica", rekao je Putin u obraćanju odboru Ministarstva odbrane Rusije.

Putin je naglasio da su zapadne zemlje, kada nisu uspijevale da nametnu glasanje, koristile direktnu vojnu silu, jer ih nije bilo briga za bilo šta, prenio je "Sputnjik".

"I na kraju su rastrgli i Jugoslaviju i Srbe. Rastrgli su jedan narod i to je to", istakao je Putin, uz napomenu da je Zapad mislio da za kratko vrijeme može da uništi i rasturi i Rusiju, piše Sputnjik.