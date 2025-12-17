Vazduh opasan po zdravlje, zabranjen boravak djece na otvorenom

Na prijedlog Stručnog tijela, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o proglašenju epizode "Upozorenje" za područje cijelog kantona.

Ova odluka donesena je zbog značajnog skoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, posebno čestica PM10, koje su na tri mjerne stanice (Otoka, Saraj Polje i Bjelave) tokom jučerašnjeg dana, 16. decembra dostizale prosječne vrijednosti od 200 mikrograma po kubnom metru, što odgovara pragovima za epizodu "Uzbuna".

"Međutim, sinoptička situacija ukazuje na nestabilnost, te je odlučeno da se sa proglašenjem ove epizode sačeka. Iako povremeni vjetar lagano pročišćava kotlinu, to još uvijek nije dovoljno za značajnije poboljšanje kvaliteta zraka. S obzirom na to da postoji mogućnost daljnjeg pogoršanja u večernjim satima i tokom narednih dana, Stručno tijelo će kontinuirano pratiti situaciju. Ukoliko se trend visokih vrijednosti nastavi bez izgleda za promjenu vremena, slijedi uvođenje epizode "Uzbuna", saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Dodaju da u okviru epizode "Upozorenje", od danas, 17. decembra su, između ostalih, na snazi mjere zabrane saobraćaja automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu EURO2 i manju u zoni A (četiri gradske opštine). Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila (preko 3,5 tone) na glavnom gradskom pravcu od Baščaršije do Nedžarića, uz preusmjeravanje na alternativne pravce.

"Strogo je zabranjeno izvođenje građevinskih radova na otvorenom prostoru, a zabranjena su i javna okupljanja radi zaštite zdravlja ljudi. Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije preko 50 kilovata, koja koriste čvrsta i tečna goriva, dužna su smanjiti temperaturu u prostorijama za minimalno dva stepena", ističu iz Vlade Kantona Sarajevo.

Pojašnjava da od sutra 18. decembra je na snazi zabrana boravka djece na otvorenom prostoru (veliki i mali odmori), kao i održavanje časova fizičkog odgoja u školskim dvorištima.

Zagađenju su pogodovali stabilni vremenski uslovi, slab vjetar i temperaturna inverzija. Pored visokih vrijednosti PM10 čestica, na stanici Otoka zabilježeno je i prekoračenje graničnih vrijednosti azot dioksida (85 mikrograma po kubnom metru), što je direktna posljedica emisija iz saobraćaja.

Ministarstvo apeluje na građane da prate preporuke Zavoda za javno zdravstvo i smanje kretanje na otvorenom, a poslodavce podsjeća na obavezu osiguranja zaštite radnika koji rade vani, zaključili su iz Vlade Kantona Sarajevo.