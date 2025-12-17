Logo
Large banner

Vazduh opasan po zdravlje, zabranjen boravak djece na otvorenom

Izvor:

Agencije

17.12.2025

15:50

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Na prijedlog Stručnog tijela, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o proglašenju epizode "Upozorenje" za područje cijelog kantona.

Ova odluka donesena je zbog značajnog skoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, posebno čestica PM10, koje su na tri mjerne stanice (Otoka, Saraj Polje i Bjelave) tokom jučerašnjeg dana, 16. decembra dostizale prosječne vrijednosti od 200 mikrograma po kubnom metru, što odgovara pragovima za epizodu "Uzbuna".

"Međutim, sinoptička situacija ukazuje na nestabilnost, te je odlučeno da se sa proglašenjem ove epizode sačeka. Iako povremeni vjetar lagano pročišćava kotlinu, to još uvijek nije dovoljno za značajnije poboljšanje kvaliteta zraka. S obzirom na to da postoji mogućnost daljnjeg pogoršanja u večernjim satima i tokom narednih dana, Stručno tijelo će kontinuirano pratiti situaciju. Ukoliko se trend visokih vrijednosti nastavi bez izgleda za promjenu vremena, slijedi uvođenje epizode "Uzbuna", saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Dodaju da u okviru epizode "Upozorenje", od danas, 17. decembra su, između ostalih, na snazi mjere zabrane saobraćaja automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu EURO2 i manju u zoni A (četiri gradske opštine). Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila (preko 3,5 tone) na glavnom gradskom pravcu od Baščaršije do Nedžarića, uz preusmjeravanje na alternativne pravce.

Lidl

Svijet

I to se dešava: Veliki protest zbog niskih cijena u Lidlu

"Strogo je zabranjeno izvođenje građevinskih radova na otvorenom prostoru, a zabranjena su i javna okupljanja radi zaštite zdravlja ljudi. Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije preko 50 kilovata, koja koriste čvrsta i tečna goriva, dužna su smanjiti temperaturu u prostorijama za minimalno dva stepena", ističu iz Vlade Kantona Sarajevo.

Pojašnjava da od sutra 18. decembra je na snazi zabrana boravka djece na otvorenom prostoru (veliki i mali odmori), kao i održavanje časova fizičkog odgoja u školskim dvorištima.

Zagađenju su pogodovali stabilni vremenski uslovi, slab vjetar i temperaturna inverzija. Pored visokih vrijednosti PM10 čestica, na stanici Otoka zabilježeno je i prekoračenje graničnih vrijednosti azot dioksida (85 mikrograma po kubnom metru), što je direktna posljedica emisija iz saobraćaja.

Ministarstvo apeluje na građane da prate preporuke Zavoda za javno zdravstvo i smanje kretanje na otvorenom, a poslodavce podsjeća na obavezu osiguranja zaštite radnika koji rade vani, zaključili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tag:

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Svijet

I to se dešava: Veliki protest zbog niskih cijena u Lidlu

2 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske

2 h

0
Жељко Будимир на састанку са Ватрогасним савезом

Republika Srpska

Budimir razgovarao sa rukovodstvom Vatrogasnog saveza

2 h

0
Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

Hronika

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

2 h

0

Više iz rubrike

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

BiH

Hitno otvoriti prelaz Gradiška, BiH trpi štetu od oko milijardu KM

5 h

0
Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

BiH

Kovačević: Delegati opozicije iz Srpske podržali davanje granta fakultetu Ejupa Ganića

5 h

0
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

BiH

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

6 h

1
Без расправе о европском путу БиХ

BiH

Bez rasprave o evropskom putu BiH

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner