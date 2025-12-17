Dodik: Političko Sarajevo sistematski opstruiše razvoj Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je svjesna opstrukcija otvaranja novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška još jedan dokaz da političko Sarajevo sistematski opstruiše razvoj Republike Srpske, ignorišući potrebe ne samo Srpske, već svih građana i privrede BiH.

"Građani i privreda Republike Srpske su taoci političke opstrukcije i samovolje bošnjačke politike koje će BiH dovesti u ćorsokak, i to je činjenica koju živimo već decenijama, a nešto se bune kada ja kažem da je BiH propali eksperiment. Ako već žele BiH, koje su im uvijek puna usta, onda bi trebali da razgovaraju kako bi se došlo do dogovora i rješenja, a ne da stalno svjedočimo politici blokada, ucjena i institucionalnog nasilja nad Republikom Srpskom", rekao je Dodik.

Upitan da prokomentariše zahtjev Spoljnotrgovinske komore BiH upućen nadležnim institucijama da se hitno otvori granični prelaz Gradiška radi bržeg protoka roba i zbog gubitaka koje trpi privreda, lider SNSD-a je u izjavi za Srnu naglasio da je Gradiška i infrastrukturno i bezbjednosno spremna za stavljanje u funkciju i da bude jedan od najmodernijih prelaza u regionu, ali u Sarajevu ne postoji politička volja da se omogući ono što je u interesu svih.

"Svakom odgovornom političaru cilj je da se radi na jačanju ekonomije i stvaranju boljih uslova života za sve stanovnike BiH, osim političkog bošnjačkog Sarajeva koji na svaki mogući i nemogući način želi da stopira sve što je dobro. Njihov cilj nije moderna i prosperitetna dejtonska BiH, dijalog i saradnja, već unitarna BiH u kojoj odluke u njihovo ime donose stranci", naglasio je Dodik.

On je ukazao da ova blokada nije pitanje samo graničnog prelaza Gradiška, već jasan primjer kako Sarajevo vidi BiH - centralizovanu, blokiranu i okrenutu protiv Republike Srpske i jednog konstitutivnog naroda - Srba.

Predsjednik SNSD-a je rekao da se svaka dobra inicijativa iz Banjaluke dočekuje kao prijetnja, a ne kao prilika, i poručio da stanovnici Republike Srpske ne smiju i neće biti taoci političkih kompleksa i neodgovorne politike Sarajeva.

"Institucije Republike Srpske imaju pravo i obavezu da insistiraju na otvaranju prelaza u Gradišci, jer je to pitanje regionalnog ekonomskog razvoja, elementarnog poštovanja Dejtonskog sporazuma i ustavnih nadležnosti. Blokada iz političkog Sarajeva dolazi i uprkos činjenici da je most na Savi, koji povezuje BiH i Hrvatsku, koštao 19 miliona evra, i platile su ga Hrvatska i BiH, odnosno Republika Srpska, popola, dok FBiH nije uložila ni marku, dok je u izgradnju novog carinskog terminala UIO uložila 24 miliona KM", ukazao je predsjednik SNSD-a.

On je naglasio da odbijanje Sarajeva da dozvoli otvaranje graničnog prelaza Gradiška nije tehničko, već isključivo političko pitanje.

"To je svjesna i namjerna odluka kojom se kažnjava Republika Srpska zato što ne pristaje da bude poslušna i podanička. Sve drugo su providni izgovori koji su direktan udar na privredu, transport, poljoprivredu i obične ljude koji satima čekaju na granicama", zaključio je Dodik i dodao da oni koji blokiraju sve što je dobro, sada pred predstojeće praznike treba da objasne građanima zašto su ih na putu prema kućama dočekale višečasovne gužve na granici.

Novoizgrađeni moderni granični prelaz u Gradišci građen je po evropskim standardima. Carinski terminal i granični prelaz prostire se na površini od 110.000 metara kvadratnih.

U okviru novog carinskog terminala i prelaza nalaze se centralni objekat carine i granične policije, objekti za kontrolu putnika i teretnog saobraćaja na izlazu iz BiH, detaljan pregled vozila, fitosanitarne i veterinarske inspekcije, te carinske ispostave, špediterski blok i kontrolne kabine.

Carinski terminal raspolaže sa 120 parking mjesta za teretna i 100 parking mjesta za putnička vozila. Na novom carinskom terminalu i prelazu nalazi se i restoran.

Otvaranje novog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH kod Gradiške bilo je planirano za 11. decembra, ali je odgođeno nakon što član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnić nije podržao izmjene pravilnika potrebne za formiranje carinske ispostave i raspored carinskih službenika.