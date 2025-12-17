Logo
Large banner

Orban: Unija predložila zajednički zajam Ukrajini, Mađarska protiv

Izvor:

SRNA

17.12.2025

17:29

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Postoji prijedlog za zajednički zajam zemalja EU Ukrajini umjesto pljenidbe ruske imovine, ali je Mađarska kategorično protiv toga, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"To je potpuno suprotno interesima Mađarske. Ne može biti govora o zajmu u kojem Mađarska preuzima odgovornost za zajam, koji mi zatim prenosimo Ukrajini. Zaboravite na to", rekao je Orban u video poruci objavljenoj na "Fejsbuku".

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Poginuo fudbaler u stravičnoj nesreći

Mađarski premijer je ranije rekao da je pitanje pljenidbe ruske imovine skinuto sa dnevnog reda sutrašnjeg samita EU.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo fudbaler u stravičnoj nesreći

58 min

0
Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

Region

Skandal u Šibeniku: Božićne jaslice sa crnim krstovima, ustaškim pokličem i zastavama

1 h

0
Битно: O празничним наступима пјевачких звијезда

Emisije

Bitno: O prazničnim nastupima pjevačkih zvijezda

1 h

0
Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран

Republika Srpska

Cvijanović: Rezultati izbora pokazali - narod želi da novi predsjednik bude Karan

1 h

6

Više iz rubrike

Славље се "отело" контроли: Мис универзума одбила да сиђе са бине

Svijet

Slavlje se "otelo" kontroli: Mis univerzuma odbila da siđe sa bine

1 h

0
Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Svijet

Orban: Pljenidba ruske imovine skinuta sa dnevnog reda

1 h

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Svijet

Lavrov: EU pokušava da potkopa Trampove napore

1 h

0
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега

Svijet

Snažni arktički talas stiže u Evropu: Očekuje se i do pola metra snijega

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner