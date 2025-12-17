Orban: Unija predložila zajednički zajam Ukrajini, Mađarska protiv

Izvor:
SRNA
17.12.2025
17:29
Postoji prijedlog za zajednički zajam zemalja EU Ukrajini umjesto pljenidbe ruske imovine, ali je Mađarska kategorično protiv toga, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
"To je potpuno suprotno interesima Mađarske. Ne može biti govora o zajmu u kojem Mađarska preuzima odgovornost za zajam, koji mi zatim prenosimo Ukrajini. Zaboravite na to", rekao je Orban u video poruci objavljenoj na "Fejsbuku".
Mađarski premijer je ranije rekao da je pitanje pljenidbe ruske imovine skinuto sa dnevnog reda sutrašnjeg samita EU.
