Evo kako pun Mjesec utiče na tijelo, psihu i društvo

Vijekovima nas pun Mjesec očarava svojom ljepotom, nadahnjujući mitove i legende. Ali, uz to sve dolazi i neizbježno pitanje: utiče li zaista na nas?

Sinoć se pojavio najveći supermjesec u ovoj godini.

Mjesec je bio udaljen nešto manje od 357.000 kilometara od Zemlje, što će ga učiniti bližim nego bilo koji pun mjesec ove godine. Zbog toga će izgledati veće i svjetlije nego obično.

Od drevnih filozofa koji su vjerovali da njegova snaga izaziva ludilo do modernih razgovora u kojima se neobično ponašanje pripisuje "uticaju Mjeseca", ova nebeska pojava ostaje predmet fascinacije i kontroverzi.

Dok se večeras divimo njegovom sjaju, nauka nudi sve jasnije odgovore na to što je mit, a što stvarna posljedica života pod punim Mjesecom.

Naučno potvrđena nesanica

Najsnažniji i najdosljedniji dokaz o uticaju Mjeseca na ljude je u području spavanja. Brojna istraživanja, uključujući i ona provedena u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima bez prozora, pokazuju mjerljive promjene u našem noćnom odmoru.

Jedna od najopsežnijih studija, pratila je obrasce spavanja u različitim zajednicama, od autohtonih ruralnih grupa u Argentini bez pristupa struji do studenata u urbanom Sijetlu. Rezultati su bili iznenađujuće dosljedni: u danima koji prethode punom Mjesecu, ljudi su išli spavati kasnije i spavali su kraće.

Analize drugih istraživanja potvrđuju ovaj trend. U prosjeku, tokom punog Mjeseca.

- Treba nam duže da zaspimo (u prosjeku 5 minuta više)

- Spavamo kraće (između 20 i 25 minuta manje)

- Kvaliteta sna je lošija, s do 30 odsto smanjenja vremena provedenog u dubokom, okrepljujućem snu.

Naučnici vjeruju da je razlog tome smanjena proizvodnja melatonina, hormona koji regulira naš ciklus spavanja i budnosti.

Iako mjesečina ima tek d‌jelić snage sunčeve svjetlosti, naša tijela su možda evolucijski osjetljiva i na te suptilne promjene u noćnom osvjetljenju, kao ostatak vremena kada su naši preci morali biti oprezniji tokom svjetlijih noći.

Šta kaže psihologija?

Vjerovanje da pun Mjesec izaziva mentalnu nestabilnost toliko je staro da je sama riječ "lunatik" izvedena iz latinskog imena za Mjesec - Luna. Drevni mislioci poput Aristotela i Plinija Starijeg teoretisali su da Mjesečeva gravitacijska sila utiče na "vlažni" ljudski mozak jednako kao i na plimu i osjeku.

Međutim, moderna nauka je ovu teoriju u velikoj mjeri opovrgnula. Mjesečeva gravitacija je preslaba da bi imala ikakav značajan učinak na vodu u našem tijelu.

Velika meta-analiza iz 1985. godine, koja je obuhvatila 37 studija, nije pronašla nikakvu povezanost između mjesečevih mijena i broja psihijatrijskih prijema, zločina, samoubistava ili poziva kriznim centrima. Novije studije redovno potvrđuju ove nalaze.

Zašto onda ovo vjerovanje i dalje opstaje?

Psiholozi to objašnjavaju fenomenom "pristranosti potvrde". Kada znamo da je pun Mjesec, skloniji smo primjećivati i pamtiti neobične događaje koji se podudaraju s našim očekivanjima, dok ignorišemo sve dane kada se ništa čudno ne događa. Dakle, u pitanju je sugestija. Ipak, pojačana emocionalnost i razdražljivost koje neki osjećaju mogu biti posljedica lošijeg sna, a ne mističnog uticaja Mjeseca. Dakle, radi se o sugestiji.

Uticaj na društvo: Odnosi, nesreće i rođenja

Iako je veza s kriminalom i agresijom opovrgnuta, neka istraživanja ukazuju na suptilne statističke promjene u drugim područjima.

Saobraćajne nesreće: Japanska studija zabilježila je blagi porast hitnih intervencija zbog nesreća tokom punog Mjeseca.

Rođenja: Francuski naučnici su u jednoj analizi pronašli "neznatno više" poroda za vrijeme punog Mjeseca, iako je veza statistički slaba i nije potvrđena u svim istraživanjima.

Menstrualni ciklusi: Neke studije sugerišu da ženski ciklusi povremeno mogu biti sinhronizovani s Mjesecom, ali dokazi su i dalje neujednačeni i predmet rasprave.

Što se tiče međuljudskih odnosa, astrološka vjerovanja kažu da pun Mjesec pojačava postojeće emocije. Iako za to nema naučnih dokaza, poremećen san i umor svakako mogu doprinijeti kraćem strpljenju i većoj napetosti u interakcijama.

Kako si osigurati mirnu noć?

Ako ste i vi među onima koji osjećaju nemir tokom punog Mjeseca, najučinkovitije što možete učiniti jest fokusirati se na higijenu spavanja. Stručnjaci iz platformi za mentalno zdravlje preporučuju:

Stvorite potpunu tamu: Koristite guste zavjese ili masku za spavanje kako biste blokirali mjesečinu.

Držite se rasporeda: Idite u krevet i budite se u isto vrijeme, čak i vikendom, kako biste regulisati unutrašnji sat.

Izbjegavajte ekrane: Plavo svjetlo s telefona i televizora dodatno ometa proizvodnju melatonina. Ugasite ih barem sat vremena prije spavanja.

Opuštajuća rutina: Topla kupka, čitanje knjige ili lagane vježbe istezanja mogu signalizirati tijelu da je vrijeme za odmor.

Dokazi su jasni, najznačajniji uticaj punog Mjeseca osjećamo na kvaliteti sna. Ostali navodni učinci uglavnom su mješavina drevnog folklora, psiholoških pristranosti i suptilnih statističkih korelacija.

Umjesto da brinete o njegovoj navodnoj moći nad vašim raspoloženjem, iskoristite večerašnji prizor kao podsjetnik na ljepotu svemira i priliku da si osigurate dobar i miran san.

