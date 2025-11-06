WhatsApp dobija aplikaciju za Apple Watch

WhatsApp je konačno pokrenuo aplikaciju za Apple Watch, omogućavajući korisnicima pristup osnovnim funkcijama servisa bez potrebe za korišćenjem telefona.

Nova WhatsApp aplikacija za Apple Watch podržava čitanje cijelih poruka umjesto samo fragmenata. Korisnici takođe mogu da vide više svoje istorije ćaskanja prilikom čitanja poruka, da snimaju i šalju glasovne poruke i da koriste brze emodžije kao reakcije. Aplikacija takođe prikazuje fotografije i naljepnice visoke rezolucije.

Nažalost, funkcija pozivanja je i dalje osnovna zbog ograničenja platforme. Korisnici ne mogu da upućuju ili primaju pozive samo koristeći svoj Apple Watch, ali mogu da vide ko ih zove bez potrebe da gledaju u ekran svog pametnog telefona.

WhatsApp kaže da je ovo samo početak za aplikaciju, sa još funkcija koje dolaze u budućnosti. Kao i kod drugih platformi, aplikacija Apple Watch podržava enkripciju od početka do kraja.

WhatsApp za Apple Watch je sada dostupan za Apple Watch Series 4 i novije modele koji koriste watchOS ili novije verzije softvera, prenosi Kliks.