Horoskopski znakovi koji ne podnose nepravdu

Kada vide nešto nepošteno, neki pojedinci ne mogu samo slegnuti ramenima i okrenuti glavu na drugu stranu.

U njima se odmah upali unutrašnji alarm koji ih tjera da poprave situaciju.

U astrološkom svijetu, određeni horoskopski znakovi su posebno osjetljivi na nepravdu - bilo da se radi o poslu, društvenim odnosima ili globalnim problemima.

Oni ne ćute, ne prave se da ne vide i nikada neće reći "to nije moj problem".

Ovan

Kod Ovnova sve počinje impulsivno. Oni ne čekaju, ne kalkulišu i ne skrivaju se iza tišine. Kad vide nepravdu, bez oklijevanja reagiraju - čak i ako znaju da će reakcija dovesti do sukoba. Ovnovi imaju snažan osjećaj osobnog poštenja i ne mogu podnijeti kada neko gazi slabije, manipuliše ili zloupotrebljava moć.

Kod njih je borba za pravednost direktna i glasna, a upravo ta njihova odlučnost često potiče i druge da se odvaže progovoriti.

Škorpije

Škorpije će prvo analizirati situaciju, istražiti pozadinu, shvatiti motive i onda krenuti u razotkrivanje nepravde. Ne boje se moći, ne boje se istine - naprotiv, hrane se njome.

Škorpije najviše mrze laži, prikrivene igre i manipulacije. Njihova borba za pravdu često je tiha, ali brutalno učinkovita - jer oni žele istinu, a ne površne rasprave.

Vodolije

Vodolije razmišljaju izvan okvire, bave se globalnim pitanjima, vole istraživati sisteme i tražiti način kako ih učiniti pravednijima. Kad naiđu na nepravdu, često reagiraju intelektualno - kroz argumente, ideju, koncept ili raspravu.

Oni podstiču druge da preispituju norme i da shvate da se promjene događaju kada se prestane ćutati. Vodolije pokreću ljude da ne prihvaćaju situaciju takvom kakva jest, prenosi Indeks.

Jarac

Jarčevi ne vole dramu, ali ne podnose nepravdu. Oni vjeruju u red, pravila, odgovornost i posljedice. Kad vide nepoštenje - posebno na mjestima gdje bi se trebala poštovati načela i standardi - Jarčevi postaju neumoljivi.

Kod njih je borba za pravednost logična - ako je neko pogriješio, mora snositi odgovornost. Nema zaštite, nema izuzetaka. Upravo zato mnogi se oslanjaju na Jarčeve u situacijama kada treba stati čvrsto i bez kompromisa.