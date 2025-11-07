Logo

Horoskopski znakovi koji ne podnose nepravdu

07.11.2025

08:24

Komentari:

0
Хороскопски знакови који не подносе неправду
Foto: Pixabay

Kada vide nešto nepošteno, neki pojedinci ne mogu samo slegnuti ramenima i okrenuti glavu na drugu stranu.

U njima se odmah upali unutrašnji alarm koji ih tjera da poprave situaciju.

U astrološkom svijetu, određeni horoskopski znakovi su posebno osjetljivi na nepravdu - bilo da se radi o poslu, društvenim odnosima ili globalnim problemima.

Oni ne ćute, ne prave se da ne vide i nikada neće reći "to nije moj problem".

Ovan

Kod Ovnova sve počinje impulsivno. Oni ne čekaju, ne kalkulišu i ne skrivaju se iza tišine. Kad vide nepravdu, bez oklijevanja reagiraju - čak i ako znaju da će reakcija dovesti do sukoba. Ovnovi imaju snažan osjećaj osobnog poštenja i ne mogu podnijeti kada neko gazi slabije, manipuliše ili zloupotrebljava moć.

Kod njih je borba za pravednost direktna i glasna, a upravo ta njihova odlučnost često potiče i druge da se odvaže progovoriti.

horoskop

Zanimljivosti

Ovo će biti najsrećniji znak u 2026. godini

Škorpije

Škorpije će prvo analizirati situaciju, istražiti pozadinu, shvatiti motive i onda krenuti u razotkrivanje nepravde. Ne boje se moći, ne boje se istine - naprotiv, hrane se njome.

Škorpije najviše mrze laži, prikrivene igre i manipulacije. Njihova borba za pravdu često je tiha, ali brutalno učinkovita - jer oni žele istinu, a ne površne rasprave.

Vodolije

Vodolije razmišljaju izvan okvire, bave se globalnim pitanjima, vole istraživati sisteme i tražiti način kako ih učiniti pravednijima. Kad naiđu na nepravdu, često reagiraju intelektualno - kroz argumente, ideju, koncept ili raspravu.

Oni podstiču druge da preispituju norme i da shvate da se promjene događaju kada se prestane ćutati. Vodolije pokreću ljude da ne prihvaćaju situaciju takvom kakva jest, prenosi Indeks.

Jarac

Jarčevi ne vole dramu, ali ne podnose nepravdu. Oni vjeruju u red, pravila, odgovornost i posljedice. Kad vide nepoštenje - posebno na mjestima gdje bi se trebala poštovati načela i standardi - Jarčevi postaju neumoljivi.

Kod njih je borba za pravednost logična - ako je neko pogriješio, mora snositi odgovornost. Nema zaštite, nema izuzetaka. Upravo zato mnogi se oslanjaju na Jarčeve u situacijama kada treba stati čvrsto i bez kompromisa.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

Zanimljivosti

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

13 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

19 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 13. novembra

1 d

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji će u svima naći nešto pozitivno

1 d

0

Više iz rubrike

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

Zanimljivosti

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

13 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

19 h

0
Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Zanimljivosti

Braća na tavanu pronašla najskuplji strip na svijetu

20 h

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Zanimljivosti

Učenik crtežom nasmijao region

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

11

03

Žena u šumi pronašla kutiju sa 300.000 evra: Postupila pošteno, pa završila na sudu

11

03

Mladić otet iz restorana, smrskana mu lobanja, ovo je povod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner