Je li Radivoje najobrazovaniji pastir: Magistar čuva stado ovaca

27.11.2025

23:02

Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца
Foto: Printscreen/RTS

Osamdesetjednogodišnji Radivoje Jojlija, magistar bioloških nauka i profesor u penziji, već 15 godina čuva stado ovaca Manastira Studenice.

Na manastirskoj ekonomiji dočekao je novinarsku ekipu u odijelu kakvo je nosio i u učionici, jedino je šešir zamijenio šajkačom. Ovce ga vole, a on svojom biografijom mijenja stereotipe o pastirima. Godinama je bio naučni radnik u Zavodu za zaštitu prirode u Sarajevu, magistar, doktorand...

„Bio sam na dobrom putu da završim doktorat, ali sam izgubio smisao za to, nisam video smisao više u tome“, objašnjava 81-godišnjak za RTS.

Radivoje Jojlija je danas jedini pastir na studeničkim pašnjacima.

„Nisam bio jedini, bilo nas je četvorica tada, bilo je puno ovaca, jedno tri puta više nego sada“, priča nesvakidašnji pastir koji po vrletima gazi sigurnim korakom dok pridržava leđa.

Rođeni Nevesinjac u Studenicu je stigao 1995. godine. Sa suprugom i tri ćerke izbjegao je iz Sarajeva. U pomoć mu je prvo priteklo manastirsko bratstvo.

„Ja se zaista nadam da je on našao mir ovde među nama. Nadam se da je i njemu dobro kao što je i nama što je on ovde, što nam je ovako za ponos i ugled. Mnogi gosti se zaprepaste kad im kažemo da imamo jednog od najškolovanijih pastira u Srbiji“, kaže jeromonah Vitalije iz Manastira Studenica.

Možda većinu vremena provodi među ovcama, ali je za meštane i komšije pastir među ljudima. Kažu da je duša od čovjeka i da se ne stidi nijednog posla da radi ali da neće da traži pomoć.

Несрећа-Аном Радовић

Srbija

Otkriveno kako se aktivirao "panik poziv" nakon nesreće Ane Radović

Bio je, kažu, i poseban nastavnik jer nije samo predavao biologiju, već je d‌jecu učio pravim vrijednostima.

„On je predivan čovek, imao je dosta učenika tu, nažalost, svi su otišli iz ovog mesta, nisu više tu“, priča jedna mejštanka.

Otišle su i Radivojeve kćerke, ali ga redovno obilaze, a on vrijeme između posjeta najradije prekrati čitajući knjige među ovcama o kojima će, kaže, brinuti dok ga noge nose.

