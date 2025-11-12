Logo
Neobična zanimanja sa visokom zaradom: Profesionalni grlitelj, degustator hrane za ljubimce

Tanjug

12.11.2025

14:42

Foto: Mahmut Yılmaz/Pexels

Portal Cekin napravio je listu zanimanja koja donose značajnu zaradu, među kojima su profesionalni ožalošćeni, degustatori hrane za kućne ljubimce, profesionalni grlitelji i drugi.

U nekim kulturama, poput kineske, angažovanje profesionalnih ožalošćenih na sahranama nije neobično, ističe portal. Ti pojedinci se unajmljuju da izraze emocije koje porodica možda ne može ili ne želi da pokaže. Prosječna godišnja plata tih profesionalaca iznosi oko 24.212 evra, a bonusi za „ubjedljivo plakanje“ mogu dodatno povećati njihov prihod.

Ekstrakcija zmijskog otrova predstavlja jedno od najopasnijih zanimanja, ali, kako navodi portal, i vrlo unosnih. Otrov se koristi u proizvodnji protivotrova i u medicinskim istraživanjima, a plate se kreću od 1.729 do 4.323 evra, u zavisnosti od vrste zmije i količine ekstrahovanog otrova.

Sa porastom vještačke inteligencije (AI) pojavila se nova profesija – „inženjer brzog inženjerstva“. Ovi stručnjaci kreiraju efikasne tekstualne komande za rad sa AI modelima, a njihova primanja variraju od 129.664 do 216.087 evra godišnje, čineći ih jednim od najplaćenijih radnika u tehnološkoj industriji.

Portal takođe navodi i zanimanje profesionalnog grlitelja – profesionalni grlioci nude usluge grljenja kao oblik terapije, sa satnicom od 34,50 do 70 evra. Iskusni grlioci mogu da zarade više od psihoterapeuta.

Degustatori hrane za kućne ljubimce analiziraju ukus, teksturu i nutritivnu vrijednost hrane za ljubimce. Plate u ovoj oblasti kreću se između 25.926 i 51.852 evra godišnje, zavisno od iskustva i poslodavca.

Sajber bezbjednost postala je ključna grana industrije, a „oni koji testiraju upade“ simuliraju napade na bankarske sisteme kako bi otkrili slabosti prije nego što ih iskoriste pravi hakeri. Njihova primanja često prelaze 86.424 evra godišnje, dok najplaćeniji zarađuju i do 111.486 evra.

Takođe postoji i zanimanje profesionalnog spavača. Istraživački centri, proizvođači dušeka, pa čak i hoteli zapošljavaju ljude da testiraju uslove spavanja. Godišnja primanja profesionalnih spavača kreću se od 12.962 do 34.566 evra, u zavisnosti od poslodavca i vrste testiranja, prenosi Tan‌jug.

