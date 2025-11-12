Logo
Baba Vanga je ovim znakovima predvidjela bogatstvo do kraja godine

Izvor:

Žena Blic

12.11.2025

11:13

Baba Vanga, čuvena bugarska proročica koja je predvidjela mnoge istorijske događaje, ostavila je još jedno uzbudljivo predviđanje i tiče se upravo kraja 2025. godine.

Prema njenim riječima, pet horoskopskih znakova imaće priliku da se obogate, i to na načine koje nisu mogli ni da zamisle. Ali, nagrada stiže samo ako se usude da djeluju, hrabro, promišljeno i otvorenog srca.

Evo kojih 5 znakova Baba Vanga vidi kao glavne dobitnike u završnici ove godine:

OVAN

Krajem godine, Ovnovi ulaze u fazu kada će njihove hrabre odluke donijeti ogromne rezultate. Baba Vanga je prepoznala ovaj znak kao predvodnika promjena, a 2025. nagrađuje upravo takav duh.

Gdje leži snaga:

U preuzimanju inicijative. Ovo je tvoj trenutak da pokreneš biznis, investiraš u sebe ili promeniš karijeru. Novac dolazi kada ti zakoračiš, bez straha.

LAV

Za Lavove, završetak godine donosi pun sjaj. Ponude, unapređenja, vidljivost, sve to dolazi kao posljedica vere u sebe. Baba Vanga je "vidjela" Lavove kako koračaju kroz vrata uspjeha s uzdignutom glavom.

Šta treba da znaš:

Tvoje samopouzdanje je ključ. Ako vjeruješ da zaslužuješ više, dobićeš više. Luksuz i priznanje kucaju na tvoja vrata.

DJEVICA

Nakon duge tihe borbe i strpljivog rada, Djevice konačno ulaze u fazu finansijske žetve. Baba Vanga je za ovaj znak najavila uspjeh kroz pamet, logiku i tačno tempirane poteze.

Šta donosi kraj godine:

Napokon naplaćuješ ono što si godinama ulagao , bilo da je riječ o poslu, štednji, ili mudrim izborima. Ne mijenjaj kurs, tvoja stabilnost sada donosi nagradu.

STRIJELAC

Za Strijelčeve, Baba Vanga je predvidjela ogromne prilike koje stižu iz inostranstva, digitalnog svijeta i obrazovanja. Kraj 2025. otvara vrata koja su do sada bila zatvorena, a iza njih se krije novac.

Gdje se krije šansa:

U povezivanju sa svijetom. Putovanja, saradnje sa strancima, onlajn platforme, sve to može donijeti iznenadne prihode. Ti ne čekaš sreću, ti je juriš i hvataš!

JARAC

Jarčevi konačno dolaze do onoga što su zaslužili. Baba Vanga je ovaj znak izdvojila kao primjer upornosti koja se isplati. Kraj godine donosi rezultate i to velike.

Šta treba da uradiš:

Preuzmi vođstvo. Jarčevi koji stanu iza svojih ideja i zauzmu stav mogu da ostvare velike poslovne dobitke, uključujući nekretnine i ozbiljne ugovore.

A šta ako nisi među ovih pet znakova?

Ne brini, Baba Vanga nikada nije govorila da je bogatstvo jedina nagrada. Možda ćeš osjetiti promjenu kroz ljubav, zdravlje ili lični razvoj. Suština njenih poruka je jednostavna: svemir nagrađuje one koji su spremni.

Zato se krajem 2025. otvori za ono što ti pripada, bilo da je to novac, uspjeh ili mir. Jer prava sreća dolazi kada si dovoljno hrabar da je prihvatiš.

baba vanga

Horoskop

