Logo
Large banner

Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi

Izvor:

Kurir

11.11.2025

20:49

Komentari:

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви
Foto: Pexells

Mladalački haos na vjenčanjima je najnormalnija stvar. Svi misle da će sve biti savršeno, pa naravno da neće. I baš zato ti trenuci postaju najbolja sjećanja.

Tako je bilo na vjenčanju Madelin i Bena Butčera, u crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Berimi, Novi Južni Vels, kada je sveštenik - jednostavno zaboravio na prvi poljubac.

Ceremoniju je vodio otac Majkl Hili, smiren, topao, klasičan stari sveštenik koji zna svoj posao. Par je izgovorio zavjete, sve je teklo kako treba, obred se završio i sveštenik je već krenuo da se udaljava od oltara.

лифт дијете пало

Svijet

Uznemirujuće! Dijete palo u okno lifta, otac skočio za njim

Ali Madelin je samo podigla glas, pred punom crkvom.

- A poljubac? Prvi poljubac?, pitala je Madelin, dok je čitava crkva već pucala od kikota i iznenađenja.

Tek tada je postalo jasno: otac Hili je potpuno preskočio onu čuvenu rečenicu: "Možete poljubiti mladu".

Okrenuo se, seo nazad za mikrofon, potpuno iskreno i bez ikakvog foliranja.

- Ne očekujete podsjetnik za ovako nešto, rekao je sveštenik, pa izazvao novi talas smijeha.

- Ajde, učinite što treba, dodao je sa osmijehom.

Klikom na link pogledajte kako se mladoženja srušio na tortu usred vjenčanja.

Ben je tada podigao veo, poljubio svoju suprugu, i crkva je eruptirala aplauzom. Taj momenat, koji je trajao samo 37 sekundi, postao je viralan - jer sve što je stvarno i ljudski, uvijek pronađe svoj put.

Podijeli:

Tag:

vjenčanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Zanimljivosti

Da li ste ikada vidjeli albino jelena? Izgleda nestvarno!

5 h

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Zanimljivosti

Ovi znakovi horoskopa uvijek pobjeđuju u raspravama

5 h

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Zanimljivosti

Ovo su najljepša kratka imena za dječake koja nose moćna značenja

8 h

0
Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Zanimljivosti

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

22

15

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

22

08

Sutra 24 ulice i 21 naselje bez struje

22

02

AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

21

55

Minić: Koncesija za eksplataciono polje ''Istok dva'' biće prenesena na RiTe ''Ugljevik''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner