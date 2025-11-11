Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi

Mladalački haos na vjenčanjima je najnormalnija stvar. Svi misle da će sve biti savršeno, pa naravno da neće. I baš zato ti trenuci postaju najbolja sjećanja.

Tako je bilo na vjenčanju Madelin i Bena Butčera, u crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Berimi, Novi Južni Vels, kada je sveštenik - jednostavno zaboravio na prvi poljubac.

Ceremoniju je vodio otac Majkl Hili, smiren, topao, klasičan stari sveštenik koji zna svoj posao. Par je izgovorio zavjete, sve je teklo kako treba, obred se završio i sveštenik je već krenuo da se udaljava od oltara.

Svijet Uznemirujuće! Dijete palo u okno lifta, otac skočio za njim

Ali Madelin je samo podigla glas, pred punom crkvom.

- A poljubac? Prvi poljubac?, pitala je Madelin, dok je čitava crkva već pucala od kikota i iznenađenja.

Tek tada je postalo jasno: otac Hili je potpuno preskočio onu čuvenu rečenicu: "Možete poljubiti mladu".

Okrenuo se, seo nazad za mikrofon, potpuno iskreno i bez ikakvog foliranja.

- Ne očekujete podsjetnik za ovako nešto, rekao je sveštenik, pa izazvao novi talas smijeha.

- Ajde, učinite što treba, dodao je sa osmijehom.

Klikom na link pogledajte kako se mladoženja srušio na tortu usred vjenčanja.

Ben je tada podigao veo, poljubio svoju suprugu, i crkva je eruptirala aplauzom. Taj momenat, koji je trajao samo 37 sekundi, postao je viralan - jer sve što je stvarno i ljudski, uvijek pronađe svoj put.