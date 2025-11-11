Logo
Large banner

Ovi znakovi horoskopa uvijek pobjeđuju u raspravama

11.11.2025

17:59

Komentari:

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама
Foto: Vera Arsic/Pexels

Jeste li se ikada našli u raspravi iz koje ste izašli potpuno poraženi, pitajući se šta vas je snašlo?

Astrologija nudi zanimljiv uvid u to zašto su neki ljudi rođeni majstori za debate.

Dok je zdrava svađa ponekad dobra za rješavanje problema, s nekim horoskopskim znakovima ulazak u verbalni sukob je unaprijed izgubljena bitka.

Ovo su tri znaka koja će vas uništiti argumentima, svaki na svoj jedinstven i nemilosrdan način.

S njima je ponekad najpametnije samo se nasmiješiti i promijeniti temu.

свемир-290925

Zanimljivosti

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

Blizanci

Vladar Blizanaca je Merkur, planet komunikacije, što ih čini apsolutnim prvacima verbalnih okršaja. Njihov um radi brzinom svjetlosti, a riječi im teku poput rijeke.

U stanju su skakati s teme na temu, izvlačiti podatke za koje niste ni znali da postoje i okrenuti vaše vlastite argumente protiv vas prije nego što uopšte shvatite šta se događa.

Svađa s Blizancima nije maraton, već sprint u kojem oni imaju ogromnu prednost. Ne ulaze u raspravu s ciljem da vas emocionalno povrijede, već da intelektualno dominiraju.

Koriste humor, sarkazam i nevjerojatnu logiku kako bi vas zbunili i izmorili. Na kraju ćete se vjerojatno smijati s njima, čak i ako ste upravo izgubili bitku.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

4 znaka neće znati šta će s novcem u 2026. godini

Djevica

Ako Blizanci pobjeđuju brzinom, Djevice pobjeđuju preciznošću. I njima vlada Merkur, ali one njegovu energiju koriste na potpuno drugačiji način.

Djevice u raspravu ulaze naoružane činjenicama, detaljima, datumima i dokazima.

Pamte svaku vašu riječ iz prošlih razgovora i bez problema će vas suočiti s nedosljednostima u vašoj priči. Njihov pristup je analitičan, metodičan i hirurški precizan.

Pokušaj svađe s Djevicama je kao da pokušavate pobijediti računar u šahu.

One će mirno i staloženo razložiti vaš argument na proste faktore i pokazati vam svaku logičku pogrešku koju ste napravili. Ne vode se emocijama, već isključivo logikom.

Njihov cilj nije samo pobijediti, već dokazati da su objektivno u pravu, a vi u krivu. Nakon rasprave s njima, osjećaćete se kao da ste pali na ispitu.

Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

Škorpija

Moć Škorpije u svađi ne leži u brzini ili činjenicama, već u psihološkoj dubini i strategiji.

One su majstori čitanja ljudi i nepogrešivo će nanjušiti vaše slabe tačke i nesigurnosti.

Dok se vi bavite površinom problema, Škorpije kopaju duboko, tražeći korijen sukoba i skrivene motive.

Njihovi argumenti su prožeti intenzitetom i strašću, a riječi su im oštre poput skalpela.

One ne zaboravljaju ništa i ne opraštaju lako. U raspravi će koristiti sve što znaju o vama kako bi stekli prednost.

Njihova šutnja može biti jednako razorna kao i njihove riječi.

Često će vas pustiti da se zapetljate u svoju mrežu, a onda će zadati jedan, precizan udarac - komentar koji pogađa tačno tamo gdje najviše boli, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

Svađa

rasprava

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финансијски хороскоп од 10.11. до 16.11.: Пред Биковима изазови, Близанци требају бити на опрезу

Zanimljivosti

Finansijski horoskop od 10.11. do 16.11.: Pred Bikovima izazovi, Blizanci trebaju biti na oprezu

3 d

0
Кренуо је: Стиже хаос за ових пет знакова хороскопа

Zanimljivosti

Krenuo je: Stiže haos za ovih pet znakova horoskopa

3 d

0
Ова четири знака неће знати шта ће са парама у наредној години

Zanimljivosti

Ova četiri znaka neće znati šta će sa parama u narednoj godini

3 d

0
Људи рођени у овом хороскопском знаку увијек имају среће

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

3 d

0

Više iz rubrike

Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Zanimljivosti

Ovo su najljepša kratka imena za dječake koja nose moćna značenja

2 d

0
Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Zanimljivosti

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

2 d

0
Шта значи ако стално сањате исту особу?

Zanimljivosti

Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

2 d

0
4 знака неће знати шта ће с новцем у 2026. години

Zanimljivosti

4 znaka neće znati šta će s novcem u 2026. godini

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

47

"Nemamo šta da izgubimo" Emotivna najava koja daje vjetar u leđa Orlovima

20

46

Jezivi prizori sa mjesta nezgode kod Novog Grada, poznat identitet stradalog traktoriste

20

32

Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

20

16

Oštrim predmetom napao vozača autobusa, pa odšetao sa lica mjesta

20

12

Erdogan o Kipru: Ovo je najrealnije rješenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner