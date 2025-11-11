FK Borac uz video pun emocija poziva navijače na utakmicu u čast Mladena Žižovića

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće u subotu (14. časova) ekipu Radničkog iz Kragujevaca u utakmici koja će se odigrati u čast Mladena Žižovića.

Ulaznice po cijeni od 5KM već su u prodaji, a sav prihod biće proslijeđen porodici Mladena Žižovića.

Iz banjalučkog kluba pozivaju navijače da ispune tribine Gradskog stadiona uz emotivni video prožet trenerskim trenucima Mladena Žižovića tokom boravka u Platonovoj ulici.

Video prati i poruka:

“Sa Gradskog,

neka se pjesma čuje,

tebi u čast.

Neka grmi,

kao nikad,

za tvoje pobjede.

ZA NAŠEG ŽIŽU!”

Ulaznice su u prodaji u Zvaničnoj klupskoj prodavnici FK Borac na platou kod Narodnog pozorišta, a na dan utakmice biće dostupne i na biletarnicama Gradskog stadiona.

Navijači koji nisu u mogućnosti da dođu na utakmicu, a žele da pruže podršku i daju svoju doprinos to mogu da urade uplatom na žiro račun FK Borac sa naznakom “Memorijalna utakmica za Mladena Žižovića”.

Broj žiro računa:

555-00700226006-75 (Nova banka)