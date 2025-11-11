FK Borac uz video pun emocija poziva navijače na utakmicu u čast Mladena Žižovića

11.11.2025
Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće u subotu (14. časova) ekipu Radničkog iz Kragujevaca u utakmici koja će se odigrati u čast Mladena Žižovića.
Ulaznice po cijeni od 5KM već su u prodaji, a sav prihod biće proslijeđen porodici Mladena Žižovića.
Iz banjalučkog kluba pozivaju navijače da ispune tribine Gradskog stadiona uz emotivni video prožet trenerskim trenucima Mladena Žižovića tokom boravka u Platonovoj ulici.
Video prati i poruka:
“Sa Gradskog,
neka se pjesma čuje,
tebi u čast.
Neka grmi,
kao nikad,
za tvoje pobjede.
ZA NAŠEG ŽIŽU!”
Ulaznice su u prodaji u Zvaničnoj klupskoj prodavnici FK Borac na platou kod Narodnog pozorišta, a na dan utakmice biće dostupne i na biletarnicama Gradskog stadiona.
Navijači koji nisu u mogućnosti da dođu na utakmicu, a žele da pruže podršku i daju svoju doprinos to mogu da urade uplatom na žiro račun FK Borac sa naznakom “Memorijalna utakmica za Mladena Žižovića”.
Broj žiro računa:
555-00700226006-75 (Nova banka)
