Državljanin BiH osumnjičen za prevaru tešku 1.3 miliona evra u Hrvatskoj

Dubrovačka policija prijavila je 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine kojega tereti da je nizom krivičnih d‌jela ekonomskog kriminala budžet države oštetio za preko 1,3 miliona evra.

Policija je saopštila da je osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba firme iz Opuzena od početka 2019. do kraja 2020. u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od druge firme u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. kako bi odbio preko 728.000 evra pretporeza.

Naplaćivao lažne račune s uključenim PDV-om

Istovremeno je izrađivao veći broj neistinitih izlaznih računa prema različitim kupcima s uključenim PDV-om od preko 628.000 evra, koje je d‌jelimično evidentirao u poslovnim knjigama, dok su ih druge tvrtke kupci prikazivale kao osnovu za umanjenje vlastitih poreznih obaveza kroz odbitak pretporeza.

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnja finansijske izvještaje, čime je dodatno kršio zakonske obaveza.

Zbog sumnje da je počinio više krivičnih d‌jela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, falsifikovanje službene ili poslovne isprave te povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom tužilaštvu, saopštila je dubrovačko-neretvanska policija.