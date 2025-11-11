Logo
Najveći klubovi u regionu na drugom "SB Academy Cup 2025"

11.11.2025

17:03

Највећи клубови у региону на другом "SB Academy Cup 2025"
Foto: Ustupljena fotografija

Najveći klubovi u regiona, sa svojim mladim selekcijama, biće prisutni na drugom po redu ‘’SB Academy Cup 2025’’ u Banjaluci koji će tokom tri turnirska dana, od 12. do 14. decembra, ugostiti Crvenu zvezdu, Partizan, Dinamo, Borac, Osijek, Kustošiju i beogradski Atacante.

Turnir će se održati u dvije starosne selekcije U9 (2017. godište) i U8 (2018. godište) što predstavlja nadgradnju u odnosnu na premijerno izdanje. Biće to odlična prilika da SB Academy proslavi prvi rođendan i da se osvrnemo na do sada urađeno.

- Iza nas je godinu dana rada i rapidnog rasta. Sve planirane ciljeve za ovaj period smo ispunili i to nas mnogo raduje. Pred nama su novi izazovi, a sami sebi zadali smo visoke zahtjeve. I ovaj turnir govori u prilog tome, željeli smo da okupimo najbolje klubove iz regiona. ‘’SB Academy Cup 2025’’ predstavlja svojevrsni sajam fudbala, sajam talenta. Siguran sam da će ovi klinci pokazati sve ono što uče na treninzima - rekao je koordinator SB Academy Cup 2025 Dražen Dragosavljević.

Prošlogodišnji turnir osvojila je Crvena zvezda koja je u finalu pobijedila beogradski Winner. I ovaj put, najavljen je dolazak poznatih fudbalera koji će svojim prisustvom obradovati mališane.

Komentari (0)
