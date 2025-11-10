Logo
Large banner

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Izvor:

Agencije

10.11.2025

21:20

Komentari:

0
Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча
Foto: Tanjug/AP

Fudbalski klub Crvena zvezda će u novembarskom reprezentativnom ciklusu imati veliki broj prvotimaca, njih čak 19, koji će braniti boje svojih nacionalnih selekcija širom svijeta.

Na spisku selektora A reprezentacije Srbije našli su se Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić i Miloš Veljković.

Nacionalni tim naše države očekuju dva izuzetno važna meča u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, 13. novembra protiv Engleske na gostujućem terenu, dok će tri dana kasnije dočekati Letoniju.

Гориво

Ekonomija

Besplatno gorivo vrijedno milion KM za neke građane

Selektor mlade reprezentacije Srbije će na raspolaganju imati Stefana Lekovića, a naš nacionalni tim do 21 godine će u ovom ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv Češke 14. novembra i SAD 18. novembra.

Omladinsku reprezentaciju Srbije će u prvom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo predstavljati čak šestorica Zvezdinih fudbalera Vuk Draškić, Adem Avdić, Vasilije Kostov, Uroš Đorđević, Aleksa Damjanović i Luka Zarić. Orliće očekuju tri utakmice, protiv Gibraltara 12. novembra, Gruzije 15. novembra i Hrvatske 18. novembra.

Nastupe za kadetsku reprezentaciju Srbije će imati priliku da upiše talentovani čuvar mreže Savo Radanović, a očekuju ga dueli protiv Turske, Bosne i Hercegovine i Malte u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Poziv za nacionalni tim Sjeverne Makedonije do 21 godine dobio je Matej Gaštarov, koji će u ovom ciklusu imati priliku da zabeleži nastupe u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Njegovu selekciju očekuju mečevi protiv Švedske 13. novembra i Poljske 18. novembra.

muamer gadafi screenshot youtube

Svijet

Gadafijev sin pušten iz pritvora nakon 10 godina

Zvezda će u novembarskom ciklusu imati i predstavnika u A selekciji Slovenije, gdje će Timi Maks Elšnik braniti boje svoje zemlje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Poziv selektora Jermenije stigao je na adresu Naira Tiknizjana, čiju reprezentaciju očekuju mečevi protiv Mađarske 13. novembra i Portugala 16. novembra u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Golman Crvene zvezde Omri Glazer će se takođe odazvati pozivu selektora Izraela. Njegovu reprezentaciju očekuje prijateljski susret sa Litvanijom 13. novembra, kao i kvalifikacioni duel protiv Moldavije 16. novembra.

Marko Arnautović će biti u prilici da pomogne nacionalnom timu Austrije u mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra 15. novembra i Bosne i Hercegovine 18. novembra.

Defanzivac crveno-bijelih Jung-Vu Seol biće deo reprezentacije Južne Koreje, koju očekuju prijateljski dueli sa Bolivijom 14. novembra i Ganom četiri dana kasnije.

Felisio Milson će predstavljati Angolu, koju očekuju dve prijateljske utakmice. Pored njega, Zvezdu će na afričkom kontinentu predstavljati i Mahmudu Badžo, koji je dobio poziv selektora Gambije za dva prijateljska susreta.

Podijeli:

Tagovi:

FK Crvena zvezda

Vladan Milojević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Košarka

Košarkaši Uralmaša odradili trening u Laktašima

53 min

0
Тришић Бабић са Гинкелом: Српска посвећена дијалогу као једином путу напретка

Republika Srpska

Trišić Babić sa Ginkelom: Srpska posvećena dijalogu kao jedinom putu napretka

1 h

2
МУП СБК

Društvo

Građani moraju biti posebno oprezni: Od danas velika promjena u policiji

1 h

0
Утакмица Игокеа-Трст

Košarka

Igokea počinje takmičenje u VTB kupu

1 h

0

Više iz rubrike

Ники Сеј

Fudbal

Fudbalera djevojka uhvatila u prevari i objavila snimak

1 h

0
Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

Fudbal

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

2 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Haos na terenu: Navijač utrčao i ubo fudbalera u vrat

11 h

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Fudbal

Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

21

47

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

21

29

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

21

23

Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

21

20

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner