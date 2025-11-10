Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Fudbalski klub Crvena zvezda će u novembarskom reprezentativnom ciklusu imati veliki broj prvotimaca, njih čak 19, koji će braniti boje svojih nacionalnih selekcija širom svijeta.

Na spisku selektora A reprezentacije Srbije našli su se Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić i Miloš Veljković.

Nacionalni tim naše države očekuju dva izuzetno važna meča u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, 13. novembra protiv Engleske na gostujućem terenu, dok će tri dana kasnije dočekati Letoniju.

Selektor mlade reprezentacije Srbije će na raspolaganju imati Stefana Lekovića, a naš nacionalni tim do 21 godine će u ovom ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv Češke 14. novembra i SAD 18. novembra.

Omladinsku reprezentaciju Srbije će u prvom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo predstavljati čak šestorica Zvezdinih fudbalera Vuk Draškić, Adem Avdić, Vasilije Kostov, Uroš Đorđević, Aleksa Damjanović i Luka Zarić. Orliće očekuju tri utakmice, protiv Gibraltara 12. novembra, Gruzije 15. novembra i Hrvatske 18. novembra.

Nastupe za kadetsku reprezentaciju Srbije će imati priliku da upiše talentovani čuvar mreže Savo Radanović, a očekuju ga dueli protiv Turske, Bosne i Hercegovine i Malte u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Poziv za nacionalni tim Sjeverne Makedonije do 21 godine dobio je Matej Gaštarov, koji će u ovom ciklusu imati priliku da zabeleži nastupe u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Njegovu selekciju očekuju mečevi protiv Švedske 13. novembra i Poljske 18. novembra.

Zvezda će u novembarskom ciklusu imati i predstavnika u A selekciji Slovenije, gdje će Timi Maks Elšnik braniti boje svoje zemlje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Poziv selektora Jermenije stigao je na adresu Naira Tiknizjana, čiju reprezentaciju očekuju mečevi protiv Mađarske 13. novembra i Portugala 16. novembra u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Golman Crvene zvezde Omri Glazer će se takođe odazvati pozivu selektora Izraela. Njegovu reprezentaciju očekuje prijateljski susret sa Litvanijom 13. novembra, kao i kvalifikacioni duel protiv Moldavije 16. novembra.

Marko Arnautović će biti u prilici da pomogne nacionalnom timu Austrije u mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra 15. novembra i Bosne i Hercegovine 18. novembra.

Defanzivac crveno-bijelih Jung-Vu Seol biće deo reprezentacije Južne Koreje, koju očekuju prijateljski dueli sa Bolivijom 14. novembra i Ganom četiri dana kasnije.

Felisio Milson će predstavljati Angolu, koju očekuju dve prijateljske utakmice. Pored njega, Zvezdu će na afričkom kontinentu predstavljati i Mahmudu Badžo, koji je dobio poziv selektora Gambije za dva prijateljska susreta.