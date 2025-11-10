Logo
Haos na terenu: Navijač utrčao i ubo fudbalera u vrat

Agencije

10.11.2025

10:55

Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Nigerijski fudbaler Nana Kvame Abraham (22), vezni igrač Barau FK, postao je meta šokantnog napada navijača tokom utakmice između Katsina Junajted i FK Barau u Katsini, koja se odigrala u subotu, 8. novembra.

Napad je uzdrmao nigerijski fudbal, jer je ovaj incident ukazao na ozbiljan problem sa kontrolom navijača i bezbjednošću fudbalera u NPFL (Nigerijskoj Premijer Ligi).

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija želi da se konflikt u Ukrajini završi što prije

Sukob je izbio ubrzo nakon što je Barau izjednačio golom Ordžija Kalua u 69. minutu, što je razbjesnilo dio domaćih navijača. Prema izvještajima, jedan od njih je utrčao na teren i ubo Abrahama u vrat, izazvavši duboku povredu.

Nakon napada, utakmica je ubrzo nastavljena, a susret je završio bez pobjednika rezultatom 1:1. Ipak, nasilni događaji izazvali su globalnu pažnju i naišli na oštro osude u nigerijskom fudbalu.

Nana Kvame Abraham je započeo oporavak nakon što mu je odmah pružena medicinska pomoć na terenu. Iako je povreda bila ozbiljna, brzo se našao u stabilnom stanju. U izjavi za medije, Abraham je izrazio olakšanje, ali i ogorčenje zbog napada.

ILU-ARHEOLOG-170925

Nauka i tehnologija

Veliko arheološko otkriće: Pronađena praistorijska grobnica

"Hvala Bogu, sada se osjećam bolje. Naš medicinski tim je učinio sve da mi pomogne. Žao mi je zbog onoga što se desilo. Fudbal nije rat, možeš da pobijediš, izjednačiš ili izgubiš. Igrali smo pet utakmica kod kuće, pobijedili jednom, izjednačili tri puta i izgubili jednom, i ništa se nije dogodilo. Zašto smo ovdje napadnuti?", rekao je Abraham.

