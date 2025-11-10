Logo
Large banner

Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći

Izvor:

Kurir

10.11.2025

09:32

Komentari:

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи
Foto: Pexels

Horor vijesti stigle su nam iz komšiluka. Saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se u Rumuniji, u blizini Krajove, gde su poginule dvije osobe, među kojima se nalazio i fudbaler lokalnog kluba koji za sada nije imenovan, a poznato je da ima 36 godina.

Prema pisanju rumunskih medija, do nesreće je došlo kada je fudbaler (36) prešao u suprotnu traku i izazvao direktan sudar sa vozilom koje mu je dolazilo u usret. Oba ozača su poginula, dok se žena iz drugog automobila nalazi u teškom stanju i u bolnici joj se bore za život.

"Po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da postoje tri žrtve, zarobljene u vozilima. Jedna osoba ženskog pola prevezena je u bolnicu sa povredama, dok je kod preostale dvije, nakon izvlačenja iz automobila, konstatovana smrt", saopštio je Kornel Barbu iz ISU Dolj.

Евро паре новац

BiH

Policija Brčko distrikta upozorila građane na pojavu filmskih novčanica

Poslije nesreće, oglasio se i jedan od svjedoka događaja.

"Zajedno sa medicinskim tehničarem iz hitne pomoći otvorio sam vrata sa strane suvozača. Postavili smo braunilu, infuziju, ostali pored devojke i pokušali da uradimo sve što je moguće da joj pomognemo. Prvi put u životu vidim nešto tako - bilo je tragično, bio sam tamo kad su preminuli.

Izašao sam iz auta, prišao sam njegovom vozilu. On je tada ispuštao dušu, a i onaj drugi momak je još malo bio živ. Tamo s desne strane bila je i jedna djevojka, pa sam pokušao da otvorim vrata", rekao je drugi svedok.

Navodi se da je fudbaler išao nevjerovatnom brzinom, kao i da je gledao u telefon u trenutku nesreće, piše Kurir.

Podijeli:

Tag:

poginuo fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Евро паре новац

BiH

Policija Brčko distrikta upozorila građane na pojavu filmskih novčanica

57 min

0
Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

Tenis

Nakon 101. titule: Đoković od danas četvrti na svijetu

58 min

0
Един Вејзовић

Društvo

Lovac iz BiH preživio napad mečke: Skočila je na mene

58 min

0
Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

Ekonomija

Upozorenje za manikirke: Ovaj gel lak se povlači sa tržišta

59 min

0

Više iz rubrike

Напад на судију у Београду

Fudbal

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

18 h

0
Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Fudbal

Novi skandal u srpskom fudbalu: Napadnut sudija!

19 h

0
Пораз Борца на ''Кошеву''

Fudbal

Poraz Borca na ''Koševu''

1 d

0
Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Fudbal

Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner