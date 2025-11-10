Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći

Horor vijesti stigle su nam iz komšiluka. Saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se u Rumuniji, u blizini Krajove, gde su poginule dvije osobe, među kojima se nalazio i fudbaler lokalnog kluba koji za sada nije imenovan, a poznato je da ima 36 godina.

Prema pisanju rumunskih medija, do nesreće je došlo kada je fudbaler (36) prešao u suprotnu traku i izazvao direktan sudar sa vozilom koje mu je dolazilo u usret. Oba ozača su poginula, dok se žena iz drugog automobila nalazi u teškom stanju i u bolnici joj se bore za život.

"Po dolasku na lice mjesta utvrđeno je da postoje tri žrtve, zarobljene u vozilima. Jedna osoba ženskog pola prevezena je u bolnicu sa povredama, dok je kod preostale dvije, nakon izvlačenja iz automobila, konstatovana smrt", saopštio je Kornel Barbu iz ISU Dolj.

Poslije nesreće, oglasio se i jedan od svjedoka događaja.

"Zajedno sa medicinskim tehničarem iz hitne pomoći otvorio sam vrata sa strane suvozača. Postavili smo braunilu, infuziju, ostali pored devojke i pokušali da uradimo sve što je moguće da joj pomognemo. Prvi put u životu vidim nešto tako - bilo je tragično, bio sam tamo kad su preminuli.

Izašao sam iz auta, prišao sam njegovom vozilu. On je tada ispuštao dušu, a i onaj drugi momak je još malo bio živ. Tamo s desne strane bila je i jedna djevojka, pa sam pokušao da otvorim vrata", rekao je drugi svedok.

Navodi se da je fudbaler išao nevjerovatnom brzinom, kao i da je gledao u telefon u trenutku nesreće, piše Kurir.