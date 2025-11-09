Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

Ranije tokom današnjeg dana stigla je informacija da se na utakmici Zonske lige Beograd između BSK-a i Vrčina dogodio skandal, kada je jedan od arbitara zadobio udarac.

Zbog svega toga se oglasio i Fudbalski savez Beograda saopštenjem u kojem prilaže snimak pomenutog incidenta, gdje se vidi šta se tačno desilo nakon izvedenog penala.

Na snimku se može vidjeti kako jedan od fudbalera, L. Ćorović odguruje pomoćnog arbitra L. Milovanovića, koji je završio na zemlji, a fudbaleri Vrčina su poslije svega odbili da nastave meč i samo su odšetali sa terena.

Sve se desilo nakon što je Milovanović signalizirao da penal treba da se ponovi, jer je golman Kovačević istrčao sa linije prije vremena po mišljenju arbitara.

U nastavku pročitajte saopštenje Fudbalskog saveza Beograda, koje vam donosimo bez redakcijskih izmjena, a snimak incidenta pogledajte ispod:

"Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji je učestvovao u ovom događaju.

'Kao krovna organizacija beogradskog fudbala, najoštrije osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. Upozoravamo sve učesnike fudbalskih takmičenja da će Savez, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeti sve mjere kako bi se obezbijedilo poštovanje pravila, fer-pleja i integriteta takmičenja' izjavio je predsjednik FSB Nikola Lazetić i dodao da će svi akteri koji su u ovom slučaju, ali i u bilo kom drugom, prekršili propozicije i pravila, biti najstrože sankcionisani — bez izuzetka.

'To se odnosi na igrače, službena lica, sudije, delegate, navijače i sve koji učestvuju u organizaciji i održavanju utakmica', poručio je Lazetić.

Fudbalski savez Beograda ostaje posvećen očuvanju ugleda beogradskog fudbala, zaštiti integriteta takmičenja i podizanju nivoa sportske kulture u našem gradu. Fudbalski savez Beograda će sačekati da dobije sve izvještaje i primjedbe svih aktera, nakon čega će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, donijeti brzu i efikasnu odluku", stoji u saopštenju.