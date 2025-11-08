Logo
Large banner

Poraz Borca na ''Koševu''

08.11.2025

20:37

Komentari:

0
Пораз Борца на ''Кошеву''
Foto: FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva savladali su večeras ekipu Borca na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase – Koševo" u derbi utakmicu 14. kola Wwin lige BiH.

Pitanje pobjednika odlučeno je u prvom poluvremenu golom Slavka Bralića.

Sarajevo je povelo u 17. minutu kada je loptu u mrežu glavom poslao hrvatski internacionalac, a nakon ubačaja iz kornera.

Fudbaleri Borca su žestoko negodovali, jer su smatrali da je gol postignut nakon faula, ali sudija Halkić nije ni pogledao VAR, te je gol priznat.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković srušio još dva nestvarna rekorda

Borac je u nastavku imao najbolje šanse u 33. minuti preko Hrelje i 39. kada je Savić izašao sam pred golmana Sarajeva, ali je Banić odbranio.

U nastavku je Sarajevo prvo zaprijetilo u 48. minutu preko kada je Jakšić sa vrha šesnaesterca loptu poslao preko gola. Nekoliko minuta kasnije Butić je šutirao nakon ubačaja iz slobodnog udarca, nogom je pokušao iz prve, ali lopta je otišla pored gola Borca.

Meč je produžen čak osam minuta zbog prekida izazvanih pirotehnikom.

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

FK Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Fudbal

Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

6 h

0
УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

Fudbal

UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

1 d

0
Младен Жижовић

Fudbal

Radnički u crnim dresovima do kraja godine u čast Mladena Žižovića

1 d

0
Писмо за небеску клупу

Fudbal

Pismo za nebesku klupu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Raskomadana tijela Novaka i Ane pronađeni u kontejnerima

21

54

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

21

51

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

21

47

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

21

44

Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner