Poraz Borca na ''Koševu''

Fudbaleri Sarajeva savladali su večeras ekipu Borca na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase – Koševo" u derbi utakmicu 14. kola Wwin lige BiH.

Pitanje pobjednika odlučeno je u prvom poluvremenu golom Slavka Bralića.

Sarajevo je povelo u 17. minutu kada je loptu u mrežu glavom poslao hrvatski internacionalac, a nakon ubačaja iz kornera.

Fudbaleri Borca su žestoko negodovali, jer su smatrali da je gol postignut nakon faula, ali sudija Halkić nije ni pogledao VAR, te je gol priznat.

Borac je u nastavku imao najbolje šanse u 33. minuti preko Hrelje i 39. kada je Savić izašao sam pred golmana Sarajeva, ali je Banić odbranio.

U nastavku je Sarajevo prvo zaprijetilo u 48. minutu preko kada je Jakšić sa vrha šesnaesterca loptu poslao preko gola. Nekoliko minuta kasnije Butić je šutirao nakon ubačaja iz slobodnog udarca, nogom je pokušao iz prve, ali lopta je otišla pored gola Borca.

Meč je produžen čak osam minuta zbog prekida izazvanih pirotehnikom.